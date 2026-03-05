¡Mucha atención! Desde este año, los titulares de Green Card se verán impactados frente a las últimas actualizaciones en EE. UU. Y es que, a partir ahora, tendrán que adaptarse a una serie de modificaciones en las políticas migratorias. Sus nuevas regulaciones serán claves a la hora de seguir manteniendo la residencia permanente de ciertos refugiados. ¿Qué debes tomar en cuenta?

EE. UU.: los últimos cambios en la Green Card que ya entraron en vigencia este 2026

Recientemente, las agencias federales han introducido nuevas regulaciones que tendrán un gran impacto en la elegibilidad para préstamos comerciales, el procesamiento en las fronteras y los procedimientos de ajuste para refugiados entre algunos residentes permanentes legales.

Según la información de medios internacionales y memorandos oficiales, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) ha establecido que, a partir del 1 de marzo de 2026, solo las empresas completamente propiedad de ciudadanos estadounidenses o nacionales que residan en el país podrán acceder a préstamos respaldados por la SBA.

Cabe precisar que este cambio excluye a los titulares de Green Card, quienes no podrán poseer ningún porcentaje de interés en las entidades solicitantes.

Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que, desde el 26 de diciembre de 2025, se implementó un sistema de recopilación de datos biométricos para todos los no ciudadanos al ingresar y salir del país. Esta norma, parte del programa de entrada y salida biométrica, permitirá a la CBP fotografiar a los extranjeros en puntos de entrada autorizados, con el fin de fortalecer la seguridad nacional.

Algunos refugiados podrán enfrentar el arresto

Mediante un reciente memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitido el 18 de febrero de 2026, se informó que los refugiados en EE. UU. son admitidos de manera temporal y deben someterse a una revisión de su estatus tras un año de permanencia en el país.

La nueva normativa indica que aquellos que no se presenten voluntariamente para la evaluación de su caso, como parte del proceso para obtener la Green Card, podrían enfrentar arresto y detención por parte de las autoridades. El documento aclara que el DHS tiene la facultad de mantener a los refugiados bajo custodia durante el tiempo que dure la revisión de su situación migratoria.