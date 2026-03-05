Sporting Cristal y la medida con Maxloren Castro luego de victoria en Libertadores: "Hay errores"

Sporting Cristal arribó a Lima luego de su victoria ante Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Un hecho que se dio previo a este encuentro fue con Maxloren Castro y Jair Moretti, debido un video filtrado en redes sociales. Ambos fueron separados del primer equipo y ahora Julio César Uribe se pronunció sobre el caso.

El director general de fútbol de Sporting Cristal tuvo declaraciones a la prensa en horas de la madrugada de este jueves 5 de marzo. No solo se refirió a lo que vivió el plantel en este duro encuentro internacional, sino que respondió ante el presente de los jóvenes futbolistas afectados en primera instancia.

Fiel a su estilo, el 'Diamante' dejó en claro que son jóvenes y que pueden cometer errores en su camino. No se trata de apañar las actitudes del futbolista, sino sostener el proceso formativo que ha caracterizado a Sporting Cristal. Confía en cada uno de ellos tras su descargo y deja abierta la posibilidad de una pronta reincorporación.

"Hay errores que hay que corregir. Cuando uno es joven se puede equivocar. Es la primera vez que acontece. Y no es que uno tenga que apañar ni mucho menos, sino que están concluyendo un proceso formativo que es bueno y esos errores estamos seguros que lo van a corregir porque son muy buenos chicos", declaró Julio César Uribe.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Lo cierto, es que de momento el cuadro del Rímac se mentalizará en lo que será el duelo del fin de semana ante Alianza Atlético de Sullana. Al conjunto celeste no le va bien en el Torneo Apertura 2026, por lo que le urge sumar victorias a como de lugar para no alejarse de los primeros lugares.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Alianza Atlético el sábado 7 de marzo a partir de las 15:30 horas locales en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste aún no sabe lo que es ganar en su recinto deportivo en esta Liga 1, por lo que tiene la obligación de sumar de a tres.