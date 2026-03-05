- Hoy:
Felipe Vizeu expresó su sentir tras gol anulado de Cristal en Copa Libertadores: "Sé que marqué"
El delantero de Sporting Cristal, Felipe Vizeu, habló luego de su gol anulado en Copa Libertadores ante Carabobo en Venezuela.
Sporting Cristal logró un triunfo clave de Copa Libertadores para estar cerca a la fase de grupos. El marcador terminó siendo 0-1, pero pudo llegar a ampliarse gracias a la anotación de Felipe Vizeu. Sin embargo, el VAR cobró una mano previa de Cristiano Da Silva que le ahogó el grito al atacante brasileño.
El elenco del Rímac arribó a suelo limeño en horas de la madrugada de hoy, jueves 5 de marzo, por lo que algunos jugadores se animaron a dar declaraciones a la prensa presente. Uno de ellos fue Vizeu, quien no solo habló del momento de Sporting Cristal, sino de su sentir por ver cómo su gol fue anulado en Copa Libertadores.
El atacante brasileño sabe que hay mucha presión por verlo marcar goles, pero lo toma con mucha calma ya que esta situación no fue netamente su responsabilidad, sino por una jugada pasada que invalidó la acción. El artillero se encuentra con confianza y ahora espera replicar ello en la Liga 1, cuando reciban a Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo.
"Hicimos un buen partido, sabíamos de la dificultad jugar fuera de casa. Es la Copa Libertadores. Pero ahora no ganamos nada, porque lo importante es clasificar. Ahora tenemos que pensar en Liga 1. Sobre mi gol anulado, no sé. En el momento del partido no mire la mano, pero Cristiano dice que sí tocó. Pero yo he mirado y no pasan toda la jugada. El fútbol es así, hay VAR, decisiones de árbitros. Tengo que continuar, seguir intentando. Una decisión final que para un delantero como yo pues un 2-0 iba a ser un resultado mejor. Sé que marqué, pero fue anulado. Sale un poco de esto que no estaba marcando, pero ahora pensar en Liga 1. Cuando fallo, me preocupa. Pero estoy haciendo buenos partidos y es lo más importante", manifestó.
(VIDEO: Inka Digital TV)
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el sábado 7 de marzo a partir de las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT).
