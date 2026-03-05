Rebagliati dio fuerte opinión sobre futbolista de Cristal tras triunfo ante Carabobo: "Terrible"

Sporting Cristal se encamina a lograr su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de vencer a Carabobo. Los rimenses ahora se mentalizan en el duelo de vuelta en Matute donde buscarán sellar su clasificación. Sin embargo, pese al triunfo, Diego Rebagliati impactó tras un rotundo análisis sobre la actualidad de un futbolista del plantel.

Rebagliati dio fuerte opinión sobre futbolista de Sporting Cristal tras triunfo ante Carabobo

Luego de la victoria en territorio venezolano, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, analizó el desarrollo del partido de Sporting Cristal y apuntó en concreto a la jugada del gol anulado de Felipe Vizeu a los 24 minutos del primer tiempo por una mano previa.

El también exfutbolista señaló que el brasileño no pasa su mejor momento en la actualidad ante las constantes críticas por su falta de goles e indicó que atraviesa una mala suerte para poder romper fin a esta mala racha. No obstante, remarcó que la mano sancionada era muy discutible y podía tranquilamente no ser sancionada.

Video: Movistar Deportes

"Un buen triunfo de Sporting Cristal, lo ganó bien y aprovechando un gol rápido de Yotún con una buena ejecución. Luego tuvo la oportunidad Felipe Vizeu de hacer el segundo gol, que está con una mala suerte terrible. Es un jugada polémica para discutir, porque es una mano bastante previa a la definición y podría considerarse que no se cobrara", mencionó.

Por otro lado, Rebagliati remarcó que el equipo dirigido por Paulo Autuori obtuvo una gran victoria, aprovechando para golpear desde temprano en el partido.

Felipe Vizeu suma 4 partidos sin anotar con Sporting Cristal

El brasileño ha sido cuestionado por su bajo desempeño en las filas de Sporting Cristal desde su llegada. En esta temporada, ya suma 4 partidos sin poder anotar goles, siendo el último en la victoria ante Juan Pablo II por la Liga 1.

En los registros histórico, Vizeu suma tan solo 4 goles en los 16 partidos que ha disputado desde su llegada al cuadro de La Florida.