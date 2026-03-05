EE.UU. usa un arma de guerra apodada “muerte silenciosa” contra Irán: no la usaba desde la Segunda Guerra Mundial

Estados Unidos volvió a emplear un arma submarina considerada una de las más letales de su arsenal. El torpedo MK-48. El proyectil, conocido como la “muerte silenciosa” por su capacidad de destruir buques desde las profundidades sin ser detectado, fue utilizado contra una embarcación vinculada a Irán. El hecho ha llamado la atención de analistas militares porque el uso de torpedos para hundir barcos enemigos es extremadamente raro y no se veía en combates comparables desde la Segunda Guerra Mundial.

El arma “muerte silenciosa” que utilizó Estados Unidos

El torpedo MK-48 es uno de los sistemas de ataque más importantes de los submarinos de la Marina estadounidense. Fue desarrollado durante la Guerra Fría para destruir tanto submarinos enemigos como buques de superficie. Se le apoda “muerte silenciosa” porque puede acercarse a su objetivo bajo el agua con gran sigilo. A diferencia de los misiles, que son visibles y suelen detectarse en radares, los torpedos viajan bajo la superficie y son mucho más difíciles de localizar.

Según información técnica citada por portales especializados en defensa naval, este torpedo es el arma estándar de submarinos como los de las clases Los Angeles, Seawolf y Virginia.

¿Qué es el torpedo MK-48 y por qué es tan letal?

El MK-48 es un torpedo pesado diseñado para ataques submarinos. Mide cerca de 5,8 metros y pesa más de 1.500 kilos. Está equipado con un potente sistema de guiado que le permite seguir el ruido o la firma acústica de su objetivo.

Una de sus características más destructivas es su carga explosiva, de aproximadamente 295 kilos. En lugar de impactar directamente contra el casco, puede detonar bajo el barco. La explosión genera una burbuja de presión que rompe la estructura de la embarcación.

¿Por qué Estados Unidos usó torpedo contra Irán?

El uso del MK-48 responde a una lógica militar clara: garantizar la destrucción rápida del objetivo. Los torpedos de este tipo están diseñados precisamente para neutralizar embarcaciones de gran tamaño. De acuerdo con análisis publicados por medios especializados en defensa como InfoDefensa, el uso de un torpedo pesado desde un submarino permite realizar ataques discretos y con alta probabilidad de éxito.

Además, los submarinos tienen una ventaja estratégica importante: pueden operar sin ser detectados durante largos periodos. Eso los convierte en una plataforma ideal para ataques sorpresa.

¿Por qué hay conflicto entre Estados Unidos e Irán?

La tensión entre Washington y Teherán no es nueva. Sus diferencias se remontan a la Revolución Islámica de 1979, cuando Irán rompió relaciones con Estados Unidos.

Desde entonces, ambos países han tenido enfrentamientos indirectos en distintos escenarios, especialmente en Oriente Medio. Las disputas incluyen el programa nuclear iraní, sanciones económicas y la presencia militar estadounidense en la región.

En ese contexto, incidentes militares puntuales pueden escalar rápidamente en relevancia geopolítica. El uso de un arma como el MK-48 no solo demuestra capacidad tecnológica, sino también el peso estratégico que todavía tienen los submarinos en la guerra moderna.