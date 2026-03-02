¡Noble gesto! Recientemente, una paciente oncológica no pudo evitar expresar su profunda gratitud al enterarse de que una trabajadora de Walmart, en EE. UU., se hizo cargo del costo de dos pasteles que había solicitado para conmemorar su último día de quimioterapia, en su lucha contra el cáncer de mama.

El acto inesperado de la empleada no solo alegró su celebración, sino que también le recordó la bondad que aún existe en la comunidad. A continuación, más sobre su historia.

Walmart: reportan inesperado gesto de empleada con clienta en tratamiento contra el cáncer

'CBS6' y 'People' compartieron parte del emotivo momento que vivió Diane Bennett, residente de Greenfield, en Nueva York, EE. UU., quien recibió un gesto de sincera generosidad tras completar su tratamiento de quimioterapia en New York Oncology Hematology, ubicado en Amsterdam.

Según sus declaraciones, previo a terminar su última sesión, decidió separar dos pasteles en una tienda Walmart, con un costo total de 50 dólares, como muestra de agradecimiento hacia el personal médico. No obstante, al llegar a recoger dichos postres, se encontró con la sorpresa de que una persona se había encargado de pagar por ellos en su nombre.

"Fui a recogerlos, los recibí y me marché de una panadera muy amable. Y entonces me di cuenta de que decían 'pagado' y 'felicitaciones'", mencionó Bennett a CBS6, sumamente impactada. Al volver al lugar, expresó su confusión, pues pensaba que todo se trataba de un error. La empleada que la atendió le aseguró que alguien había ya asumido el costo de los pasteles.

En el transcurso de los días, Bennett volvió a Walmart y se dio con la sorpresa de que una trabajadora de la tienda había decidido hacer el gesto. "La abracé, casi lloré y me marché", comentó Bennett. El nombre de la empleada se mantuvo en total anonimato, pero su acto resaltó en un momento tan delicado. La mujer sigue en tratamiento y próximamente ingresará a cirugía y tiene semanas de radiación en curso.

Gesto de la trabajadora le cambió la visión sobre las personas

Ante lo sucedido, Bennett no pudo evitar resaltar la acción de la trabajadora de Walmart, asegurando que la motivó a ser más amable con quienes la rodean.

"Siempre me desvivo por la gente. Rara vez lo recibo, pero cuando lo hago, me aseguro de agradecerlo", dijo. "Definitivamente voy a devolver el favor porque me sorprendió y me conmovió mucho que alguien reconociera mi lucha, que ha sido dura. Tengo cáncer de mama en etapa 3 y no he estado trabajando", acotó a la prensa.