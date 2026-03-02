¿Pidió los puntos? UTC presentó reclamo formal a CONAR tras derrota ante Alianza Lima: "Exigimos"

Una de las acciones polémicas que se vio en el Alianza Lima vs UTC fue el tiro de esquina que se cobró a favor de los blanquiazules para que anoten el 1-0. Este hecho desencadenó una molestia en la institución cajamarquina, quienes acaban de hacer un reclamo formal a la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) para exigir la entrega de los videos y audios del VAR.

UTC exige audios y videos del VAR

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, se conoció que UTC presenció que el árbitro Micke Palomino cobró un saque de meta por el remate desviado de Girotti. Sin embargo, luego de unos segundos cambió su decisión para indicar que se ejecute un tiro de esquina. Esta jugada permitió que Alianza Lima gane el encuentro gracias al remate de cabeza de Renzo Garcés.

Ante ello, entienden que el VAR intervino en la decisión final para esta acción, el cual no está reglamentado que haya un pronunciamiento del videoarbitraje para este tipo de jugadas. Es por ello, que exigen públicamente los audios y videos del VAR para conocer al 100% si se produjo este hecho.

"Expresar formalmente nuestra profunda preocupación y molestia por el grave error arbitral ocurrido en el partido UTC vs. Alianza Lima, por considerar que la decisión adoptada influyó directamente en el resultado. Solicitamos y exigimos la exhibición y entrega de los audios y videos completos del VAR correspondientes a la acción descrita. Que se informe formalmente si existió comunicación o intervención del equipo VAR en la modificación de la decisión arbitral. Que el responsable del VAR emita una explicación técnica detallada sobre el sustento reglamentario que motivó dicha intervención, de haber existido", se lee en el reclamo del cuadro cajamarquino.

Reclamo de UTC a CONAR por la polémica jugada cobrada ante Alianza Lima.

De confirmarse que el VAR intervino en esta acción que no tenía protagonismo alguno, UTC exige que el responsable se pronuncie públicamente y explique con el reglamento en la mano el por qué de su participación. Del mismo modo, que se tomen las medidas necesarias para que no existan más este tipo de errores en la Liga 1 2026.