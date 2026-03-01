- Hoy:
Real Madrid vs Getafe EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones por LaLiga
Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid visita a Getafe por la fecha 26 de LaLiga EA Sports vía ESPN y Disney Plus.
Partidazo a la vista entre Real Madrid vs Getafe por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Estadio Santiago Bernabéu. Este cotejo se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España). La transmisión de este cotejo va por ESPN, Movistar Plus y Disney Plus.
El equipo de Álvaro Arbeloa no tiene margen de error si es que aún mantiene vivas las esperanzas de pelear LaLiga. El cuadro madridista está a cuatro puntos de Barcelona, quien acaba de golear 4-1 a Villarreal en casa. Un momento clave para los blancos que necesitan hacer respetar la casa y acercarse a los blaugranas.
Real Madrid no contará con su máxima figura como Kylian Mbappé, debido a que presenta una lesión que no le hará ser parte de este compromiso en el Bernabéu. De hecho, se enciende una alerta por la posibilidad de no tenerlo entre los convocados para el duelo ante Manchester City por la ida de octavos de final de Champions League.
Dado este panorama, las cámaras harán foco en el desempeño de Vinicius Junior, quien poco a poco está recobrando su mejor nivel para poder conseguir victorias claves de la temporada. El brasileño sabe de la responsabilidad de llevar sobre la espalda el ataque madridista, por lo que ahora concentrará esfuerzos de cara al cotejo de LaLiga.
Por su parte, Getafe viene de perder en casa ante Sevilla por LaLiga y aún no puede estar tranquilo en las últimas jornadas de la presente temporada. Y es que está a cinco puntos de entrar a zona de descenso, por lo que es clave hacer un duelo perfecto para poder dar el golpe en el Bernabéu ante un irregular Real Madrid.
Real Madrid anuncia su partido ante Getafe por LaLiga.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Getafe?
El partido entre Real Madrid vs Getafe por LaLiga se juega este lunes 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Arbeloa viene de un tropiezo ante Osasuna en el certamen local, por lo que está obligado a ganar para no alejarse del actual líder Barcelona.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?
Este cotejo entre blancos y azulones inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe?
Este partido entre Real Madrid vs Getafe se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Getafe
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: Disney Plus Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Getafe
Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Brahim Diaz y Vinicius.
Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico, Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri, Luis Vázquez y Martín Satriano.
Real Madrid vs Getafe: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Getafe en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|REAL MADRID
|EMPATE
|GETAFE
|Betsson
|1.34
|4.95
|9.80
|Betano
|1.36
|5.00
|11.50
|Bet365
|1.30
|5.25
|10.00
|1XBet
|1.34
|5.22
|12.90
|Doradobet
|1.36
|5.00
|11.00
Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Getafe
- Getafe 0-1 Real Madrid (LaLiga 2025)
- Getafe 0-1 Real Madrid (LaLiga 2025)
- Real Madrid 2-0 Getafe (LaLiga 2024)
- Getafe 0-2 Real Madrid (LaLiga 2024)
- Real Madrid 2-1 Getafe (LaLiga 2023)
