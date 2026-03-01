¿Cristiano Ronaldo fue afectado? Así quedó la ciudad donde vive CR7 tras bombardeo de Irán a Arabia

En medio oriente siguen los problemas bélicos. Esta vez Irán bombardeó Arabia Saudita y el mundo del fútbol se vio conmocionado, ya que el ataque se efectuó en Riad, ciudad donde precisamente vive Cristiano Ronaldo. En ese sentido, ahora revelaron cómo se encuentra el delantero portugués tras lo sucedido.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue causando estragos, esta vez llegó hasta el país donde se encuentra jugando CR7. Sin embargo, para tranquilidad de sus hinchas, el ex Real Madrid se encuentra a salvo y mientras había caos el se encontraba jugando para Al Nassr ante Al Fayza por la Saudi Pro League.

Si bien la AFC confirmó la suspensión de varios partidos de la Champions League de Asia, en Arabia Saudita el fútbol no paró y este fin de semana hubo acción como siempre. Para su fortuna, el equipo de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, venció 2-1 y sigue siendo líder absoluto de la competición doméstica.

Cristiano Ronaldo sigue en carrera para llegar a los 1000 goles.

Volviendo al conflicto bélico, la zona en la que se encuentra viviendo Cristiano Ronaldo no se vio afectada y tanto él como su familia se encuentran bien. Eso sí, si la situación empeora podría provocar que CR7 termine marchándose a otro club por el bienestar de sus seres queridos. De momento la FIFA no se ha pronunciado al respecto, sobre todo porque uno de los países implicados (Estados Unidos) es uno de los organizadores del Mundial.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo?

Hasta la fecha de publicada esta nota, Cristiano Ronaldo lleva 965 goles y está a solo 35 de llegar al récord de los 1000, marcando un antes y después en la historia del fútbol mundial. Es muy probable que lo alcance este año teniendo en cuenta la cantidad de partidos que le quedan al astro.