¿Viene a Sudamérica? Portugal de Cristiano Ronaldo chocará con Chile en un amistoso

Quedan aproximadamente 100 días para que inicie el Mundial 2026 y algunas de las selecciones clasificadas ya están buscando sparring para prepararse y llegar de la mejor manera al certamen. En ese sentido, la selección de Portugal, que es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo, tendrá un partido amistoso ante su similar de Chile.

Vale precisar que el conjunto comandado por Cristiano Ronaldo quedó en el grupo K del Mundial de Norteamérica —junto a Colombia y Uzbekistán— y debutará el 17 de junio ante un rival que saldrá de los repechajes internacionales.

Ya sabiendo la fecha, el elenco lusitano buscó un rival con características similares a los países que enfrentará en el torneo de selecciones más importante del mundo. Es por eso que en Chile hicieron el anuncio oficial de su amistoso internacional con el vigente campeón de la UEFA Nations League, el cual no se jugará en Sudamérica.

“Este partido se disputará en Portugal el próximo 6 de junio (sede por definir). Es el tercer partido internacional confirmado en 2026 para el combinado nacional, que también disputará partidos en Nueva Zelanda en el marco de FIFA Series 2026”, se lee en la publicación que hizo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Chile hizo oficial el amistoso con Portugal.

"Para la escuadra europea, será su penúltimo partido antes de viajar a Estados Unidos para su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026", añadieron en el comunicado.

Chile vs. Portugal: historial reciente

Cabe recordar que no será la primera vez que Chile y Portugal se vean las caras en una cancha de fútbol, ya que hace 9 años la escuadra sudamericana sorprendió a todos eliminando al país de Cristiano Ronaldo en la extinta Copa Confederaciones.

"Será el quinto partido oficial entre la selección chilena y la selección portuguesa, teniendo como último precedente las semifinales de la Copa Confederaciones, cuando el equipo nacional, dirigido por Juan Antonio Pizzi, derrotó por penales a los lusos en 2017", finalizó la ANFP.