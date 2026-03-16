¡Mucha atención! Recientemente, se llevó a cabo una persecución policial en Lewiston, Idaho, esto luego de los reportes sobre un vehículo robado, el cual terminó en un accidente en la gasolinera Costco ubicada en Clarkston, Washington, EE. UU.

Según los informes, las autoridades respondieron rápidamente a esta alerta, lo que ocasionó que se realice la intensa búsqueda del automóvil sustraído. ¿Qué se sabe sobre este incidente?

Costco de Clarkston: reportan persecución policial tras auto robado que terminó en accidente

‘National Day’ y otros portales internacionales señalaron que el conductor de una camioneta robada fue arrestado luego de la intensa persecución policial que se inició en Lewiston, Idaho, y culminó en Clarkston, Washington. No se reveló el nombre de la persona involucrada.

Costco de Clarkston: reportan persecución policial tras auto robado que terminó en accidente.

Vale resaltar que la situación empeoró cuando las cámaras de Flock (cámaras de tráfico) detectaron la matrícula del vehículo sustraído. El sospechoso cruzó la frontera estatal, lo que obligó a las autoridades a seguirlo hasta que, al intentar ascender una ladera en la gasolinera de Costco, el automóvil chocó contra un árbol y volcó.

Según los informes, tras del accidente, el individuo fue atendido por paramédicos del Departamento de Bomberos de Clarkston antes de ser arrestado por la policía local. Este hecho se registró en la mañana del jueves 12 de marzo de 2026.

¿Por qué es importante mencionar este preocupante caso?

Es bueno resaltar que las persecuciones policiales representan un riesgo significativo para la seguridad pública, lo que resalta la urgencia de establecer una coordinación efectiva entre las fuerzas del orden de diferentes estados para capturar a los sospechosos de robo de vehículos.

El sorpresivo incidente se dio en el Costco de Clarkston, ubicado en una zona comercial de alta afluencia, genera inquietud debido a la posibilidad de lesiones a los transeúntes en el área. Una de las tiendas más populares en EE. UU.