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ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA

Un tribunal reactivó temporalmente la política que permite deportar a inmigrantes indocumentados a otros países, mientras se define una decisión final.

María Zapata
Un tribunal federal reautorizó deportar inmigrantes indocumentados a países distintos a su origen.
Un tribunal federal reautorizó deportar inmigrantes indocumentados a países distintos a su origen. | Composición: María Zapata | Líbero
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Una reciente decisión de un tribunal federal en Estados Unidos ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes, al permitir que el gobierno retome una política migratoria que autoriza las deportaciones hacia terceros países. Esta medida, vinculada a la gestión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vuelve a estar vigente de forma temporal mientras continúa el proceso judicial.

Inmigrantes ICE

El tema migratorio en Estados Unidos vuelve a afectar a miles de familias.

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De acuerdo con información de Diario Las Américas, esta política había sido previamente frenada por un juez federal, quien la consideró incompatible con normas legales y compromisos internacionales.

Tribunal permite a ICE retomar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en EE. UU. hacia terceros países

La medida permite que las autoridades migratorias deporten a una persona no solo a su país de origen, sino también a un país distinto que acepte recibirla. En la práctica, esto puede significar enviar a inmigrantes a territorios donde no tienen vínculos familiares, no dominan el idioma o enfrentan condiciones desconocidas o riesgosas. Entre las principales preocupaciones destacan:

  • Falta de notificación adecuada antes de la deportación
  • Posible ausencia de conexión con el país destino
  • Riesgos de persecución, violencia o vulneración de derechos

Este enfoque ha sido calificado por expertos y defensores como una práctica de alto impacto humano, especialmente para comunidades que han establecido su vida en Estados Unidos, incluyendo trabajo, familia e integración social.

¿Qué deben hacer los inmigrantes indocumentados en EE. UU. ante esta medida?

Aunque la decisión judicial no valida definitivamente la política, sí permite su aplicación mientras el caso sigue en disputa. Esto implica que miles de inmigrantes podrían verse afectados en cualquier momento, dependiendo de cómo avance el proceso legal.

En este contexto, Diario Las Américas advierte que: "la incertidumbre legal podría impactar directamente a familias enteras mientras se define el alcance final de esta medida". Ante este escenario, especialistas en inmigración recomiendan:

  • Mantener actualizada la información de contacto ante autoridades migratorias
  • Cumplir con todas las citas y audiencias programadas
  • Consultar con un abogado antes de firmar cualquier documento migratorio

La situación sigue en desarrollo y podría escalar a instancias judiciales superiores, lo que mantiene en alerta a la comunidad migrante en todo el país.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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