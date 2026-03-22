- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Atlético
- Arsenal vs Manchester City
- Barcelona vs Rayo Vallecano
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA para familias inmigrantes en EE. UU.: DENUNCIAN que el gobierno detiene y DEPORTA a niños protegidos por leyes humanitarias
El gobierno de Trump enfrenta críticas por deportar y detener a menores protegidos, incluyendo aquellos con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), en medio de su política migratoria.
En plena controversia por su política migratoria, el gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre familias inmigrantes al deportar y detener a menores que contaban con protecciones legales. Aunque las declaraciones oficiales sostienen que se buscan los peores delincuentes, los datos muestran que muchos afectados no tenían antecedentes penales y eran víctimas de abuso o negligencia.
PUEDES VER: ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
Entre los casos más preocupantes están los menores con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), creado para ofrecer una vía hacia la residencia permanente a jóvenes que han sufrido abandono, abuso o daños similares. Pese a su vulnerabilidad, decenas de niños han sido detenidos o deportados desde la eliminación de la Acción Diferida, que previamente los protegía mientras esperaban su green card.
Detenciones y deportaciones de menores protegidos
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de diciembre, 132 menores con SIJS fueron deportados y otros 265 detenidos. Estas cifras fueron proporcionadas a la senadora Catherine Cortez Masto tras una solicitud conjunta de 19 legisladores preocupados por la situación de los menores migrantes.
Niños protegidos por leyes humanitarias en EE. UU. son detenidos y deportados.
Organizaciones como National Immigration Project y KIND (Kids in Need of Defense) denuncian que muchos menores protegidos pierden sus beneficios legales de forma arbitraria, incluso cuando poseen permisos de trabajo o protección temporal. La revocación de la Acción Diferida se realiza sin explicación, generando miedo e incertidumbre entre los jóvenes afectados.
Historias que reflejan la crisis
Uno de los casos más impactantes es el de un adolescente deportado a Guatemala pese a haber sufrido negligencia grave en su país de origen. Detenido por agentes del ICE sin orden judicial y sin acceso a abogados, su caso refleja la precariedad legal en la que se encuentran estos menores migrantes.
Otros jóvenes han perdido su permiso de trabajo por detenciones mínimas o casuales, incluso en la entrada de sus casas o de camino al empleo. Para muchos, el permiso de trabajo constituía su primera identificación legal y su acceso a oportunidades y servicios esenciales, dejando a los menores protegidos en una situación de vulnerabilidad.
Cambios legales y resistencia
La eliminación de la Acción Diferida y las crecientes dificultades para posponer los casos de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) han generado una crisis humanitaria silenciosa en EE. UU., afectando a más de 150.000 menores que esperan su green card debido a retrasos administrativos previos a la actual política migratoria. Muchos jóvenes que habían sobrevivido a abuso, abandono o negligencia ahora enfrentan detenciones y deportaciones pese a estar protegidos por leyes humanitarias, generando alarma entre familias inmigrantes y defensores de los derechos de los niños.
Para enfrentar esta situación, la senadora Catherine Cortez Masto impulsa la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables, destinada a agilizar la residencia permanente de los menores y garantizar que no sean deportados mientras esperan sus beneficios. Defensores del programa SIJS rechazan los argumentos del gobierno sobre fraude, recordando que el proceso requiere verificación judicial y evidencia de abuso o negligencia, por lo que “es un intento de difamar y desacreditar a los menores protegidos por la ley”, según Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Retraso en la SIJS.
- 1
ALERTA ROJA para conductores ciudadanos e inmigrantes: CANCELARÁN por 5 años sus licencias de conducir si cometen esta infracción habitual
- 2
ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes latinos en EE. UU.: estos extranjeros quedarán sin LICENCIA de conducir a partir de esta fecha y por esta razón
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90