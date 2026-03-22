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ALERTA MÁXIMA para familias inmigrantes en EE. UU.: DENUNCIAN que el gobierno detiene y DEPORTA a niños protegidos por leyes humanitarias

El gobierno de Trump enfrenta críticas por deportar y detener a menores protegidos, incluyendo aquellos con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), en medio de su política migratoria.

Gabriela Zevallos
Niños protegidos por leyes humanitarias en EE. UU. son detenidos y deportados.
Niños protegidos por leyes humanitarias en EE. UU. son detenidos y deportados. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
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En plena controversia por su política migratoria, el gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre familias inmigrantes al deportar y detener a menores que contaban con protecciones legales. Aunque las declaraciones oficiales sostienen que se buscan los peores delincuentes, los datos muestran que muchos afectados no tenían antecedentes penales y eran víctimas de abuso o negligencia.

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Entre los casos más preocupantes están los menores con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), creado para ofrecer una vía hacia la residencia permanente a jóvenes que han sufrido abandono, abuso o daños similares. Pese a su vulnerabilidad, decenas de niños han sido detenidos o deportados desde la eliminación de la Acción Diferida, que previamente los protegía mientras esperaban su green card.

Detenciones y deportaciones de menores protegidos

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de diciembre, 132 menores con SIJS fueron deportados y otros 265 detenidos. Estas cifras fueron proporcionadas a la senadora Catherine Cortez Masto tras una solicitud conjunta de 19 legisladores preocupados por la situación de los menores migrantes.

Inmigrantes en EE. UU.

Niños protegidos por leyes humanitarias en EE. UU. son detenidos y deportados.

Organizaciones como National Immigration Project y KIND (Kids in Need of Defense) denuncian que muchos menores protegidos pierden sus beneficios legales de forma arbitraria, incluso cuando poseen permisos de trabajo o protección temporal. La revocación de la Acción Diferida se realiza sin explicación, generando miedo e incertidumbre entre los jóvenes afectados.

Historias que reflejan la crisis

Uno de los casos más impactantes es el de un adolescente deportado a Guatemala pese a haber sufrido negligencia grave en su país de origen. Detenido por agentes del ICE sin orden judicial y sin acceso a abogados, su caso refleja la precariedad legal en la que se encuentran estos menores migrantes.

Otros jóvenes han perdido su permiso de trabajo por detenciones mínimas o casuales, incluso en la entrada de sus casas o de camino al empleo. Para muchos, el permiso de trabajo constituía su primera identificación legal y su acceso a oportunidades y servicios esenciales, dejando a los menores protegidos en una situación de vulnerabilidad.

Cambios legales y resistencia

La eliminación de la Acción Diferida y las crecientes dificultades para posponer los casos de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) han generado una crisis humanitaria silenciosa en EE. UU., afectando a más de 150.000 menores que esperan su green card debido a retrasos administrativos previos a la actual política migratoria. Muchos jóvenes que habían sobrevivido a abuso, abandono o negligencia ahora enfrentan detenciones y deportaciones pese a estar protegidos por leyes humanitarias, generando alarma entre familias inmigrantes y defensores de los derechos de los niños.

Para enfrentar esta situación, la senadora Catherine Cortez Masto impulsa la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables, destinada a agilizar la residencia permanente de los menores y garantizar que no sean deportados mientras esperan sus beneficios. Defensores del programa SIJS rechazan los argumentos del gobierno sobre fraude, recordando que el proceso requiere verificación judicial y evidencia de abuso o negligencia, por lo que “es un intento de difamar y desacreditar a los menores protegidos por la ley”, según Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Retraso en la SIJS.

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