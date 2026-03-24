MÁXIMO CUIDADO con ICE, inmigrantes en EE. UU.: agentes CITAN Y ENCADENAN a padre que estaba a un paso de reunirse con sus hijos

Un padre venezolano estuvo cerca de reencontrarse con sus hijos adolescentes en Estados Unidos cuando fue citado por autoridades migratorias en una oficina del ICE en Nuevo México. Lo que parecía un trámite administrativo terminó en su detención, esposamiento y posterior traslado a un centro en El Paso.

Las autoridades migratorias utilizan a los hijos como un medio para detener a los padres inmigrantes.

Según documentos y testimonios recopilados por KFF Health News, el hombre, identificado con seudónimo por razones legales, había pasado meses intentando cumplir con los requisitos para obtener la custodia de sus hijos, quienes permanecían en albergues federales en Houston tras cruzar la frontera.

Agentes encadenan a un padre que acudió al ICE para reunirse con sus hijos

De acuerdo con la investigación, el arresto del padre ocurrió bajo un esquema conocido como Operation Guardian Trace, coordinado con el Department of Homeland Security. Este procedimiento permite a ICE identificar y detener a posibles cuidadores de menores inmigrantes que no cuenten con estatus legal.

Los agentes habrían solicitado al hombre que firmara documentos que no comprendía. Al negarse, fue esposado de pies, cintura y cuello, además de ser despojado de sus pertenencias. El caso refleja una estrategia en la que, según abogados citados por KFF Health News, "se obliga a los padres a enfrentar una decisión imposible entre reunirse con sus hijos o exponerse a la deportación".

¿Cuál es el impacto en los menores inmigrantes en Estados Unidos?

Los hijos del padre permanecieron bajo custodia del Department of Health and Human Services, responsable de la atención de menores no acompañados en Estados Unidos. Esta agencia administra albergues donde miles de niños inmigrantes esperan ser entregados a familiares previamente evaluados.

La investigación señala que la coordinación entre agencias migratorias y de salud ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, debido al posible impacto emocional en los menores. En palabras citadas por KFF Health News, "los periodos prolongados en albergues pueden provocar trauma adicional en niños que ya han atravesado situaciones de violencia o separación familiar".

Aunque un juez federal determinó posteriormente que la detención del padre fue ilegal y ordenó su liberación bajo fianza, su proceso de reunificación familiar continúa en la incertidumbre, lo que evidencia las tensiones entre el control migratorio y la protección infantil en Estados Unidos.