MÁXIMA ADVERTENCIA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS EMBARGARÁ salarios a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta urgente para ciudadanos e inmigrantes en Estados Unidos: los salarios de quienes no respondan a los avisos de cobro podrían ser retenidos. La medida aplica cuando un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia no es contestado dentro del plazo establecido, lo que podría derivar en un embargo salarial.

Las autoridades recomiendan contactar de inmediato al IRS para establecer un plan alternativo de pago que permita saldar la deuda sin que se afecte el sueldo.

Cómo funciona el embargo salarial del IRS

El IRS define un embargo como la incautación legal de bienes o ingresos para cubrir una deuda tributaria. Esto puede incluir:

El IRS podría embargar salarios de quienes no completen trámite obligatorio.

Retención de sueldos

Dinero de cuentas bancarias u otras cuentas financieras

Incautación y venta de vehículos, bienes inmuebles u otros bienes personales

Cuando el empleador recibe la orden de embargo, entrega al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil, que debe ser completada y devuelta dentro de tres días. Este formulario determina si existe una parte del salario que está exenta de la retención.

“Si no devuelve la declaración en tiempo, la cantidad exenta se calculará como si estuviera casado presentando una declaración separada con una sola exención”, señalan las autoridades.

Cómo evitar que se embargue su salario

El embargo de salarios permanecerá vigente en cada periodo de pago hasta que la deuda tributaria se salde completamente o se alcance un acuerdo alternativo con el IRS. La sanción puede levantarse si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

Se liquida la totalidad de la deuda

Se establece un plan alternativo de pago con la agencia

con la agencia El embargo es formalmente liberado

Cumplir con estos pasos es esencial para garantizar que los ingresos no se vean afectados y que la obligación tributaria se gestione dentro de los plazos legales.