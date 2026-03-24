ALERTA ROJA para beneficiarios del Seguro Social en EE. UU.: proponen CORTAR hasta US$ 2.700 en los pagos y subir la edad de jubilación, perjudicando a millones

El Seguro Social en Estados Unidos enfrenta un escenario crítico: el fondo que financia las jubilaciones podría agotarse hacia 2032 si no se toman medidas urgentes. Ante esta presión, legisladores y expertos están evaluando reformas drásticas que incluyen recortes de hasta US$2.700 anuales por beneficiario y un aumento de la edad de jubilación hasta los 69 años.

Las medidas propuestas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, pero generan preocupación sobre cómo impactarán la economía de quienes dependen de estos beneficios para cubrir gastos esenciales.

Proponen recortes de beneficios significativos

Una de las medidas más controvertidas, conocida como “Option E”, plantea recortar los pagos a los jubilados. Según estimaciones, cada beneficiario podría perder entre US$2.500 y US$2.700 al año, un golpe considerable para quienes viven exclusivamente de sus ingresos del Seguro Social.

Proponen recortes de US$ 2.700 y aumento de edad de jubilación en EE. UU.

Expertos advierten que, si no se aplican reformas, el sistema podría implementar recortes automáticos de hasta un 20% o más en la próxima década, afectando tanto a jubilados actuales como a quienes planean su retiro.

Subir la edad de jubilación: hasta los 69 años

Otra propuesta polémica consiste en elevar la edad plena de jubilación hasta los 69 años, obligando a millones de estadounidenses a permanecer más tiempo en el mercado laboral antes de recibir el beneficio completo. Actualmente, la edad plena de jubilación es de 67 años para quienes nacieron después de 1960, tras reformas anteriores del sistema.

El argumento detrás de este aumento se basa en que la esperanza de vida ha aumentado y la cantidad de trabajadores activos aportando al fondo disminuye, haciendo insostenible el esquema actual si no se aplican ajustes. Si las reformas no se implementan, los analistas advierten que los jubilados podrían enfrentar recortes automáticos sin previo aviso, lo que generaría incertidumbre financiera y complicaría la planificación económica de millones de estadounidenses.

Alternativas en estudio

No todas las soluciones implican reducir directamente los beneficios. Algunas opciones que se están considerando incluyen:

Aumentar los impuestos al trabajo para generar más aportes al fondo.

para generar más aportes al fondo. Elevar el tope de ingresos sujetos a aportes , haciendo que más personas contribuyan más al sistema.

, haciendo que más personas contribuyan más al sistema. Modificar la fórmula de ajuste por inflación para reducir la presión sobre el fondo.

para reducir la presión sobre el fondo. Crear fondos de inversión que ayuden a sostener la jubilación a largo plazo.

Cada alternativa implica costos políticos y económicos, lo que dificulta alcanzar consensos rápidos y deja a millones de trabajadores y futuros jubilados pendientes de decisiones críticas para su seguridad financiera.