¡Mucha atención! Los beneficios conyugales del Seguro Social en Estados Unidos han representado, a lo largo del tiempo, un recurso necesario para los matrimonios donde uno de los cónyuges depende económicamente del otro. Para este año, se han implementado nuevas normativas que tienen como objetivo modernizar este sistema, ajustándolo a las demandas contemporáneas de las familias. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Seguro Social 2026: las nuevas reglas para obtener los beneficios conyugales, montos y cómo ser elegible

El Seguro Social en el país americano ha decidido implementar nuevas actualizaciones en la manera de calcular y otorgar los beneficios conyugales, con la finalidad de facilitar el acceso a más personas.

Entre las modificaciones más relevantes, según los medios internacionales, está la ampliación del rango de edad para solicitar estos beneficios, lo que permite a un mayor número de solicitantes acceder antes de alcanzar la edad plena de jubilación. Asimismo, se han ajustado los porcentajes de pago, de modo que reflejen de manera más precisa la contribución del cónyuge principal.

Otro aspecto resaltante es la simplificación del proceso de verificación de matrimonio, que ahora acepta certificados digitales y registros civiles electrónicos, agilizando así la tramitación. Además, se ha reforzado la compatibilidad con otros beneficios, evitando duplicidades y garantizando que los pagos sean equitativos.

Para acceder a los beneficios conyugales del Seguro Social en 2026, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos:

Es necesario estar legalmente casado y contar con un acta de matrimonio reconocida por las autoridades.

Ecónyuge principal debe estar inscrito en el sistema del Seguro Social y tener derecho a beneficios de jubilación o incapacidad.

La edad mínima para solicitar el beneficio conyugal es, en la mayoría de los casos, de 62 años.

Se debe presentar documentación oficial que incluya identificación vigente, número de seguridad social y comprobante de residencia.

¿Cuáles son los montos de pago para este 2026?

Es importante saber que, el cálculo de los beneficios conyugales del seguro social, se basa en el historial laboral y las aportaciones del cónyuge principal. Para este 2026, estos pagos podrían alcanzar hasta el 50% del monto que recibe el trabajador jubilado.

Por ejemplo, si un jubilado obtiene 20,000 dólares mensuales, su pareja podría recibir hasta 10,000 dólares adicionales como parte de este beneficio. Se debe tener en cuenta que las cantidades pueden fluctuar dependiendo de la edad en la que se solicite el beneficio y las circunstancias particulares de cada matrimonio.