¡Lamentable hecho! Recientemente, las autoridades del Condado de Pinal, en Estados Unidos, confirmaron el triste fallecimiento de un peatón que perdió que la vida tras ser atropellada en la carretera Maricopa-Casa Grande, cerca de una tienda Walmart. La víctima, que sufrió graves lesiones tras el incidente, no pudo sobrevivir a la gravedad de las heridas. AQUÍ más detalles. ¿Se conoce al sospechoso?

Walmart: autoridades reportan la muerte de joven de 24 años tras sufrir grave accidente

Según informes de 'InMaricopa.com' y otros portales internacionales, la Oficina del Médico Forense de aquel condado, reveló la identidad de la víctima como Madison Paige Coughlin, una joven de apenas 24 años originaria de Maricopa, Arizona. Su deceso, ocurrido el 12 de febrero, fue atribuido a múltiples lesiones tras ser atropellada, siendo considerado este hecho como un accidente.

Walmart: autoridades locales reportan la muerte de joven de 24 años tras sufrir grave accidente.

El trágico suceso se registró aproximadamente a las 9:39 p. m. en las cercanías de Porter Road, frente a un Walmart. Como resultado, la carretera Maricopa-Casa Grande permaneció cerrada en ambas direcciones entre Porter Road y White-and-Parker Road durante más de ocho horas, mientras los agentes de la Unidad de Delitos Vehiculares del Condado de Pinal realizaban las investigaciones correspondientes.

Coughlin perdió la vida solo ocho días antes de celebrar su 25º cumpleaños. Su madre, Amy Coughlin, residente de Rancho El Dorado, no pudo evitar empezar una campaña en GoFundMe con la finalidad de poder recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y los costos legales anticipados. Hasta el momento, se han recaudado US$5,760 de una meta de US$10,000.

"Su vida desapareció inesperadamente", expone la campaña de recaudación de su progenitora. "Era la persona más maravillosa, amorosa, hermosa y bondadosa que todos tuvimos la suerte de tener en nuestras vidas", se leía en otra parte del sentido mensaje. No obstante, no se ha informado más detalles al respecto.

¿A qué se dedicaba la joven?

Según el post de la madre, Madison Coughlin pasó los últimos cinco años trabajando con niños autistas como terapeuta y también trabajó en el campo de golf Southern Dunes . Se encontraba cursando una certificación de entrenadora personal. "Lo único que ella quería era difundir energía positiva y amor dondequiera que fuera", señaló la recaudación de fondos.

Por su parte, la policía, hasta el momento, aún no ha publicado nada sobre las circunstancias de la colisión, incluyendo si hay citaciones o cargos pendientes.