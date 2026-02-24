ALERTA ROJA, inmigrantes: DENUNCIAN enérgicamente memorando del USCIS que amenaza a refugiados con ARRESTO Y DETENCIÓN

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un nuevo memorando que podría someter a ciertos refugiados recién llegados a arresto y detención obligatoria, lo que ha generado alarma entre organizaciones de defensa de migrantes. HIAS, organización no partidista dedicada a la protección de refugiados, condenó la medida y advirtió sobre su impacto potencialmente devastador en comunidades vulnerables.

Según la nueva política, los refugiados reasentados que no completen el ajuste de su estatus migratorio durante el primer año serán considerados como si tuvieran un estatus condicional. Esto implica que deberán presentarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y el incumplimiento podría derivar en arresto y detención indefinida.

Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, declaró: "Esta política es un esfuerzo evidente por detener y, potencialmente, deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en este país, a quienes el propio gobierno estadounidense dio la bienvenida tras años de rigurosa investigación. Se les prometió seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. En cambio, el DHS ahora los amenaza con arresto y detención indefinida".

Esta medida amenaza especialmente a refugiados de Siria, Sudán, Myanmar, Guatemala y Afganistán, quienes llegaron a Estados Unidos huyendo de persecución y violencia extrema.

Miedo, incertidumbre y traumas para los refugiados en Estados Unidos

HIAS advierte que los retrasos administrativos y los problemas burocráticos podrían convertirse en pretexto para sumir a los refugiados en miedo y trauma. "Nunca había visto algo así en mis 25 años de trabajo en la protección de refugiados. Este memorando se elaboró en secreto, sin ninguna coordinación con las organizaciones que atienden a los refugiados. Es una traición a nuestros valores y a nuestros compromisos legales, y causará un daño inmenso", agregó Oppenheim.

El reasentamiento de refugiados ha sido un programa bipartidista que salva vidas y fortalece comunidades durante más de cuatro décadas. Sin embargo, este memorando se suma a una serie de ataques recientes contra ese legado, incluyendo la reducción histórica de admisiones y el desmantelamiento de sistemas clave, lo que deja a cientos de miles de refugiados atrapados fuera de Estados Unidos.