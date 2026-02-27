- Hoy:
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia LEY CLAVE a favor de ICE tras exponer AGRESIONES vehiculares a oficiales
DHS informó que manifestantes en contra de ICE han estado usando sus vehículos de manera peligrosa, embistiendo, arrastrando y atrapando a oficiales en EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha alertado sobre un preocupante incremento en las agresiones vehiculares contra oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en este último año. Según lo expuesto, se han usado sus vehículos como armas para embestir y atrapar a los agentes, lo que ha generado una gran preocupación en las autoridades.
Con relacióna esta alarmante situación, un grupo de legisladores de EE. UU. ha propuesto la Ley de Protección de ICE de 2026 (S. 3675), con la finalidad de fortalecer la seguridad de los oficiales y reducir este tipo de ataques.
PUEDES VER: LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
DHS anuncia ley clave a favor de ICE tras exponer agresiones vehiculares a oficiales
'PR Newswire' y otros portales internacionales han señalado que el senador John Cornyn ha presentado un nuevo proyecto de ley, respaldado por la Asociación Nacional de Policías (NPA), que tiene como finalidad endurecer las sanciones para quienes agredan a agentes del orden en EE. UU.
Es importante mencionar que este proyecto, cuenta con el apoyo de copatrocinadores como los senadores Lindsey Graham, Bill Hagerty, James Lankford, Cynthia Lummis, Markwayne Mullin y Steve Daines, y ya ha sido enviado al Comité Judicial del Senado para su correcto análisis.
DHS anuncia ley clave a favor de ICE tras exponer agresiones vehiculares a oficiales.
Esta propuesta, conocida como Ley de Protección del ICE de 2026, plantea un aumento en la pena máxima de prisión por el uso de armas mortales o peligrosas en ataques contra oficiales, elevándola de 20 a 40 años. Asimismo, establece una pena mínima obligatoria de entre cinco y diez años para los que usen un vehículo con la intención de causar daño a un agente y sanciones dependiendo de la gravedad.
Directora de la Asociación Nacional de Policías en EE. UU. se pronuncia
Por su parte, la directora legislativa de la Asociación Nacional de Policías, Paula Fitzsimmons, se refirió al aumento de agresiones hacia los agentes del ICE, quienes no solo enfrentan disparos y mordeduras, sino que también ahora son atacados con vehículos convertidos en armas.
"Es inaceptable que se haya permitido que las agresiones vehiculares contra agentes del ICE alcancen este nivel", mencionó Fitzsimmons. Además, destacó la importancia de la Ley de Protección del ICE de 2026. "Este comportamiento atroz ya no se tolerará", acotó.
