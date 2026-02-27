ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: policía intenta identificar a estos dos sospechosos de hurto, ¿LOS CONOCES?

El Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel ha emitido una alerta pública tras un reciente robo en una tienda Dollar Tree e insta a los residentes a colaborar para dar con los responsables. Las autoridades confirmaron los hechos este jueves, resaltando la importancia de la cooperación ciudadana para resolver casos de hurto en la zona.

Policía busca identificar a dos sospechosos de robo en tiendas Dollar Tree

Según la información proporcionada por WBFF, los individuos que aparecen en las fotografías podrían estar involucrados en un hurto ocurrido en la tienda Dollar Tree ubicada en 6320 Ritchie Highway, en Glen Burnie. La policía busca activamente a estas personas y solicita a quienes las reconozcan que proporcionen cualquier información relevante que pueda ayudar a identificarlas.

La policía investiga a los presuntos ladrones de tiendas Dollar Tree.

¿Cómo ayudar a la Policía del Condado de Anne Arundel?

Cualquier persona que tenga información sobre los sospechosos puede comunicarse directamente con la Unidad de Detectives del Distrito Norte al 410-222-6135. Quienes prefieran mantener el anonimato pueden llamar a la línea de información de la policía del Condado de Anne Arundel al 410-222-4700, donde se garantiza la confidencialidad.

WBFF cita a la policía: "Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de los sospechosos debe comunicarse con la Unidad de Detectives del Distrito Norte al 410-222-6135". La colaboración de la comunidad es fundamental para reforzar la seguridad en las tiendas locales y prevenir futuros incidentes.