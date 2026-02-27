- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: policía intenta identificar a estos dos sospechosos de hurto, ¿LOS CONOCES?
La policía del Condado de Anne Arundel solicita ayuda ciudadana para identificar a dos sospechosos de robo en Dollar Tree; cualquier dato puede ser clave.
El Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel ha emitido una alerta pública tras un reciente robo en una tienda Dollar Tree e insta a los residentes a colaborar para dar con los responsables. Las autoridades confirmaron los hechos este jueves, resaltando la importancia de la cooperación ciudadana para resolver casos de hurto en la zona.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas
Policía busca identificar a dos sospechosos de robo en tiendas Dollar Tree
Según la información proporcionada por WBFF, los individuos que aparecen en las fotografías podrían estar involucrados en un hurto ocurrido en la tienda Dollar Tree ubicada en 6320 Ritchie Highway, en Glen Burnie. La policía busca activamente a estas personas y solicita a quienes las reconozcan que proporcionen cualquier información relevante que pueda ayudar a identificarlas.
La policía investiga a los presuntos ladrones de tiendas Dollar Tree.
¿Cómo ayudar a la Policía del Condado de Anne Arundel?
Cualquier persona que tenga información sobre los sospechosos puede comunicarse directamente con la Unidad de Detectives del Distrito Norte al 410-222-6135. Quienes prefieran mantener el anonimato pueden llamar a la línea de información de la policía del Condado de Anne Arundel al 410-222-4700, donde se garantiza la confidencialidad.
WBFF cita a la policía: "Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de los sospechosos debe comunicarse con la Unidad de Detectives del Distrito Norte al 410-222-6135". La colaboración de la comunidad es fundamental para reforzar la seguridad en las tiendas locales y prevenir futuros incidentes.
- 1
LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
- 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes refugiados sin Green Card en EE. UU.: DHS permite a ICE ampliar detenciones y genera serias implicaciones
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90