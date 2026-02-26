Sport Boys se pronuncia tras conocer que Sporting Cristal no jugará en el Miguel Grau: "Exigimos"

Sporting Cristal tomó la firme decisión de no jugar en el Estadio Miguel Grau del Callao su partido de local ante Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Esto, en consecuencia a los hechos que sufrieron sus hinchas en las afueras del recinto deportivo en mención. Ante ello, Sport Boys emitió un comunicado sobre el lamentable suceso.

A través de las redes sociales, el Club Sport Boys dejó un comunicado para sus seguidores sobre lo acontecido en la región del Callao. Lamenta todo lo ocurrido con los hinchas celestes y exige a las autoridades que continúen con todas las investigaciones para que los culpables reparen el daño.

"Nuestra institución rechaza y repudia todo acto de violencia y abuso contra cualquier persona. Lamentos los actos vandálicos suscitados cerca del Estadio Miguel Grau del Callao contra los hinchas del Club Sporting Cristal y exigimos a las autoridades que castiguen con todo el rigor de la ley a los responsables de estos detestables hechos", se lee en el comunicado.

Comunicado de Sport Boys sobre incidentes a hinchas de Sporting Cristal.

Vale precisar que, minutos después de ser publicado este comunicado, el mismo elenco rosado eliminó este mensaje en sus redes sociales. Un hecho que ha causado asombro entre los cibernautas por razones que no se hayan a esta hora del día. Lo cierto, es que el elenco de la 'Misilera' asegura que trabajarán para que los eventos deportivos sean un espectáculo de garantía y no una incidencia que genero peligro en los ciudadanos.

Sporting Cristal cambiará de estadio por Copa Libertadores 2026

En las últimas horas, se ha podido conocer que Sporting Cristal no jugará ante Carabobo de Venezuela en el Estadio Miguel Grau del Callao. Una de las opciones que toma fuerza en este momento es el Estadio Alejandro Villanueva - Matute, el cual es el recinto donde Alianza Lima es local en sus partidos oficiales.

Solo queda aguardar algún comunicado oficial para así saber en qué queda este hecho sobre el nuevo recinto deportivo en el que Sporting Cristal sea local por la Copa Libertadores.