Juan Cruz González da firme mensaje al ver que Cristal jugará en Matute ante Carabobo: "Nos ayuda"
El fichaje de Sporting Cristal, Juan Cruz González, se pronunció al saber que los celestes recibirán en Matute a Carabobo por Copa Libertadores.
Conmebol confirmó que Sporting Cristal jugará ante Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Los hinchas celestes aguardan todas las novedades para este compromiso, pero desde el lado de los jugadores no dudaron en pronunciarse.
Uno de ellos fue Juan Cruz González, lateral argentino que llegó a tienda 'rimense' a inicios del 2026. En medio de su arribo al avión para el choque ante Sport Huancayo por la Liga 1, el futbolista de 29 años fue sincero sobre estar en Matute para el choque internacional contra Carabobo de Venezuela.
En primera instancia, recalca que jugar de local en La Victoria será "distinto", pero que lo primordial es la presencia de los hinchas celestes para que el aliento hacia los jugadores sea constante en busca de la hazaña de clasificar a la fase de grupos de esta edición del magno torneo continental.
"¿Jugar en Matute? Bueno, es distinto, porque mientras la gente de nosotros esté con nosotros alentando, nos ayuda un montón", declaró Juan Cruz González a DSports.
(VIDEO: DSports)
Juan Cruz González es uno de los jugadores que poco a poco ha ido consolidándose en el primer equipo. Si bien su actuación ante Universitario no fue del todo certero, es claro su experiencia en el plantel del Rímac para poder conseguir cada uno de los objetivos de temporada.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?
El partido de ida entre Sporting Cristal vs Carabobo en Valencia, Venezuela, se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a partir de las 17:00 horas locales (22:00 horas GMT). En el caso de la vuelta, se disputará el miércoles 11 de marzo a la misma hora en mención.
