ALERTA ROJA en Oklahoma City: hombre es trasladado a un hospital y mujer termina arrestada tras alarmante APUÑALAMIENTO
Un hombre se encuentran hospitalizado y una mujer ha sido detenida tras estar involucrada en el incidente de apuñalamiento ocurrido en Oklahoma City, EE. UU.
¡Atención! Recientemente, las autoridades del noroeste de Oklahoma City, en EE. UU., informaron que un hombre fue trasladado a un hospital y una mujer fue privada de su libertad, esto luego de reportarse un incidente de apuñalamiento ocurrido en horas de la noche. Las fuerzas del orden, hasta el momento, siguen investigando las circunstancias que rodearon este violento suceso.
Oklahoma City: hombre es trasladado a hospital y mujer termina arrestada tras apuñalamiento
Según informes de Koco News y otros portales internacionales, en un incidente ocurrido en la madrugada del lunes 23 de febrero, en el noroeste de Oklahoma City, EE. UU., un hombre fue trasladado a un hospital tras ser apuñalado, mientras que una mujer fue detenida por las autoridades.
Este hecho se llevó a cabo aproximadamente a las 00:30, cerca de la intersección de la calle 122 del noroeste y la avenida North May. Hasta el momento, se desconoce la condición del hombre herido ni se ha revelado su identidad.
Asimismo, la policía ha evitado proporcionar detalles sobre las circunstancias que rodearon el apuñalamiento y tampoco revelaron información sobre las personas involucradas en el hecho ni la situación actual de la mujer arrestada.
