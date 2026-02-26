Los estados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero.

- Hoy:
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los estados que LOS RECHAZAN y apoyan a ICE para sus ARRESTOS en febrero y marzo
Te compartimos el mapa de todos los estados y condados de Estados Unidos que firmaron acuerdos 287(g) con el ICE para este 2026. ¿Los inmigrantes temen lo peor?
¡Importante aviso! En medio de un contexto complicado y de críticas por el endurecimiento de la política antiinmigratoria del gobierno de Donald Trump, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recibido apoyo de varios condados y estados. A continuación, todo lo que debes saber, inmigrante y cómo estas medidas podrían perjudicarte.
Los condados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero
Según información de 'La Nación' y el propio sitio web de la agencia federal en EE. UU., este programa permite "delegar a los agentes del orden estatales y locales" la facultad de llevar con éxito las funciones que normalmente corresponden a los oficiales migratorios, todo bajo la supervisión del ICE,
A continuación, te contamos cuáles son los estados que cuentan con al menos una localidad involucrada en el programa 287(g) del ICE:
Este es el mapa de todos los condados de EE. UU. que firmaron acuerdos 287(g) con el ICE para este 2026.
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Colorado
- Dakota del Norte
- Dakota del Sur
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- Nuevo Hampshire
- Nuevo México
- Nueva York
- Ohio
- Oklahoma
- Pensilvania
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Los estados que más respaldan a ICE para llevarse a cabo los arrestos de inmigrantes
Con relación a la implicación de los condados en el programa 287(g), es bueno saber que ello puede chocar con las posturas adoptadas por diversos estados respecto a la colaboración con el ICE. Sin embargo, en aquellos estados republicanos que respaldan estos acuerdos, se observa un mayor nivel de compromiso.
Texas y Florida destacan como los estados con la mayor cantidad de localidades que han decidido unirse a esta iniciativa antiinmigrantes:
- Florida: 64 condados.
- Georgia: 38 condados.
- Texas: 181 condados.
- Tennessee: 45 condados.
- Pennsylvania: 29 condados.
