Los estados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero.

¡Importante aviso! En medio de un contexto complicado y de críticas por el endurecimiento de la política antiinmigratoria del gobierno de Donald Trump, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recibido apoyo de varios condados y estados. A continuación, todo lo que debes saber, inmigrante y cómo estas medidas podrían perjudicarte.

Los condados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero

Según información de 'La Nación' y el propio sitio web de la agencia federal en EE. UU., este programa permite "delegar a los agentes del orden estatales y locales" la facultad de llevar con éxito las funciones que normalmente corresponden a los oficiales migratorios, todo bajo la supervisión del ICE,

A continuación, te contamos cuáles son los estados que cuentan con al menos una localidad involucrada en el programa 287(g) del ICE:

Este es el mapa de todos los condados de EE. UU. que firmaron acuerdos 287(g) con el ICE para este 2026.

Alabama

Arizona

Arkansas

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Los estados que más respaldan a ICE para llevarse a cabo los arrestos de inmigrantes

Con relación a la implicación de los condados en el programa 287(g), es bueno saber que ello puede chocar con las posturas adoptadas por diversos estados respecto a la colaboración con el ICE. Sin embargo, en aquellos estados republicanos que respaldan estos acuerdos, se observa un mayor nivel de compromiso.

Texas y Florida destacan como los estados con la mayor cantidad de localidades que han decidido unirse a esta iniciativa antiinmigrantes: