ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los estados que LOS RECHAZAN y apoyan a ICE para sus ARRESTOS en febrero y marzo

Te compartimos el mapa de todos los estados y condados de Estados Unidos que firmaron acuerdos 287(g) con el ICE para este 2026. ¿Los inmigrantes temen lo peor?

Los estados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero.
Los estados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
¡Importante aviso! En medio de un contexto complicado y de críticas por el endurecimiento de la política antiinmigratoria del gobierno de Donald Trump, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recibido apoyo de varios condados y estados. A continuación, todo lo que debes saber, inmigrante y cómo estas medidas podrían perjudicarte.

Los condados que rechazan a inmigrantes y apoyan a ICE para sus arrestos en febrero

Según información de 'La Nación' y el propio sitio web de la agencia federal en EE. UU., este programa permite "delegar a los agentes del orden estatales y locales" la facultad de llevar con éxito las funciones que normalmente corresponden a los oficiales migratorios, todo bajo la supervisión del ICE,

A continuación, te contamos cuáles son los estados que cuentan con al menos una localidad involucrada en el programa 287(g) del ICE:

ICE.

Este es el mapa de todos los condados de EE. UU. que firmaron acuerdos 287(g) con el ICE para este 2026.

    1. Alabama
    2. Arizona
    3. Arkansas
    4. Carolina del Norte
    5. Carolina del Sur
    6. Colorado
    7. Dakota del Norte
    8. Dakota del Sur
    9. Florida
    10. Georgia
    11. Idaho
    12. Indiana
    13. Iowa
    14. Kansas
    15. Kentucky
    16. Louisiana
    17. Maryland
    18. Michigan
    19. Minnesota
    20. Mississippi
    21. Missouri
    22. Montana
    23. Nebraska
    24. Nevada
    25. Nuevo Hampshire
    26. Nuevo México
    27. Nueva York
    28. Ohio
    29. Oklahoma
    30. Pensilvania
    31. Tennessee
    32. Texas
    33. Utah
    34. Virginia
    35. West Virginia
    36. Wisconsin
    37. Wyoming

Los estados que más respaldan a ICE para llevarse a cabo los arrestos de inmigrantes

Con relación a la implicación de los condados en el programa 287(g), es bueno saber que ello puede chocar con las posturas adoptadas por diversos estados respecto a la colaboración con el ICE. Sin embargo, en aquellos estados republicanos que respaldan estos acuerdos, se observa un mayor nivel de compromiso.

Texas y Florida destacan como los estados con la mayor cantidad de localidades que han decidido unirse a esta iniciativa antiinmigrantes:

    1. Florida: 64 condados.
    2. Georgia: 38 condados.
    3. Texas: 181 condados.
    4. Tennessee: 45 condados.
    5. Pennsylvania: 29 condados.
