0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 26 de febrero: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY jueves 26 de febrero.

Jesús Yupanqui
Programación de títulos que se realizarán hoy jueves 26 de febrero.
Programación de títulos que se realizarán hoy jueves 26 de febrero. | Composición Líbero
Revisa la programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY jueves 26 de febrero. Tenemos acción por la Liga Argentina, donde Marcelo Gallardo se despedirá de River Plate, en el Brasileirao, el Santos de Neymar tendrá acción. Además, se definen los clasificados a la fase 3 de la Copa Libertadores.

Flamengo recibe a Lanús en Río de Janeiro por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Flamengo vs. Lanús por vuelta de la Recopa Sudamericana: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Partidos de hoy por la Recopa Sudamericana

HoraPartidoCanal
19:30Flamengo vs. LanúsESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
12:45Estrella Roja vs. LilleESPN 2 y Disney Plus
12:45Ferencvaros vs. LudogoretsESPN 3
12:45Plzen vs. PanathinaikosESPN 4 y Disney Plus
12:45Stuttgart vs. CeltcESPN y Disney Plus
15:00Bolonia vs. BrannESPN 4 y Disney Plus
15:00Celta de Vigo vs. PAOKESPN y Disney Plus
15:00Genk vs. Dinamo ZagrebESPN 3 y Disney Plus
15:00Nottingham Forest vs. FenerbahceESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

Horarios PartidosCanales
17:00Guaraní (Par) vs. Juventud (Uru)ESPN 2 y Disney Plus.
19:30Tolima (Col) vs. Deportivo Táchira (Ven)ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Fateh vs. DamacBet365
14:00Al Riyadh vs. Al Ahli SCBet365

Partido por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:15Racing Club vs. Independiente RivadaviaTyC Sports Internacional
15:15Sarmiento vs. Unión Santa FeBet365
17:30Estudiantes Río Cuarto vs. HuracánBet365
17:30River Plate vs. BanfieldESPN, Disney Plus y TyC Sports Internacional.

Partidos de hoy por Brasileirao

HoraPartidoCanal
17:00Santos vs. VascoBet365

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

HorariosPartidosCanales
18:00Ceará vs. PrimaveraBet365
19:00Operario VG vs. Porto Velho--
19:30Portuguesa vs. AE AltosBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:30Millonarios vs. PereiraRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Conference League

HorariosPartidosCanales
12:45Celje vs. DritaDisney Plus
12:45Fiorentina vs. JagielloniaDisney Plus
12:45Rijeka vs OmoniaDisney Plus
12:45Samsunsport vs. ShkendijaDisney Plus
15:00AZ Alkmaar vs. NoahDisney Plus
15:00Crystal Palace vs. ZrinjskiDisney Plus
15:00Lausanne vs. Sigma OlomoucDisney Plus
15:00Lech Pozman vs. KuPSDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
16:00Deportivo Mixco vs. MictlánBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
18:15Lobos UPNFM vs. PlatenseBet365
20:30Marathón vs. GenesisBet365

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
16:00Diriangén vs. Rancho SantanaDAZN APP
20:00Real Estelí vs. Real MadrizDAZN APP
21:00Walter Ferretti vs. UNAN ManaguaDAZN APP

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HoraPartidoCanal
19:00Philadelphia Union vs. Defence ForceDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Rubio Ñu vs. San LorenzoDirecTV Sports
18:30Recoleta vs. Nacional AsunciónDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Montevideo City vs. Defensor SportingDisney Plus

Partidos de hoy por Torneo Amistoso de Verano

HoraPartidoCanal
19:00Aurora vs. Always ReadyBet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

