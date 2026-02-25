Partidos de hoy EN VIVO, jueves 26 de febrero: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY jueves 26 de febrero. Tenemos acción por la Liga Argentina, donde Marcelo Gallardo se despedirá de River Plate, en el Brasileirao, el Santos de Neymar tendrá acción. Además, se definen los clasificados a la fase 3 de la Copa Libertadores.
Partidos de hoy por la Recopa Sudamericana
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Flamengo vs. Lanús
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Estrella Roja vs. Lille
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:45
|Ferencvaros vs. Ludogorets
|ESPN 3
|12:45
|Plzen vs. Panathinaikos
|ESPN 4 y Disney Plus
|12:45
|Stuttgart vs. Celtc
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Bolonia vs. Brann
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Celta de Vigo vs. PAOK
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Genk vs. Dinamo Zagreb
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Nottingham Forest vs. Fenerbahce
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Guaraní (Par) vs. Juventud (Uru)
|ESPN 2 y Disney Plus.
|19:30
|Tolima (Col) vs. Deportivo Táchira (Ven)
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Fateh vs. Damac
|Bet365
|14:00
|Al Riyadh vs. Al Ahli SC
|Bet365
Partido por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:15
|Racing Club vs. Independiente Rivadavia
|TyC Sports Internacional
|15:15
|Sarmiento vs. Unión Santa Fe
|Bet365
|17:30
|Estudiantes Río Cuarto vs. Huracán
|Bet365
|17:30
|River Plate vs. Banfield
|ESPN, Disney Plus y TyC Sports Internacional.
Partidos de hoy por Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Santos vs. Vasco
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Ceará vs. Primavera
|Bet365
|19:00
|Operario VG vs. Porto Velho
|--
|19:30
|Portuguesa vs. AE Altos
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Millonarios vs. Pereira
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Celje vs. Drita
|Disney Plus
|12:45
|Fiorentina vs. Jagiellonia
|Disney Plus
|12:45
|Rijeka vs Omonia
|Disney Plus
|12:45
|Samsunsport vs. Shkendija
|Disney Plus
|15:00
|AZ Alkmaar vs. Noah
|Disney Plus
|15:00
|Crystal Palace vs. Zrinjski
|Disney Plus
|15:00
|Lausanne vs. Sigma Olomouc
|Disney Plus
|15:00
|Lech Pozman vs. KuPS
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Deportivo Mixco vs. Mictlán
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Lobos UPNFM vs. Platense
|Bet365
|20:30
|Marathón vs. Genesis
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Diriangén vs. Rancho Santana
|DAZN APP
|20:00
|Real Estelí vs. Real Madriz
|DAZN APP
|21:00
|Walter Ferretti vs. UNAN Managua
|DAZN APP
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Philadelphia Union vs. Defence Force
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Rubio Ñu vs. San Lorenzo
|DirecTV Sports
|18:30
|Recoleta vs. Nacional Asunción
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Montevideo City vs. Defensor Sporting
|Disney Plus
Partidos de hoy por Torneo Amistoso de Verano
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Aurora vs. Always Ready
|Bet365
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.