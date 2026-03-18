LAMENTABLE NOTICIA para camioneros inmigrantes en EE. UU.: nueva norma del gobierno podría dejar a miles SIN LICENCIA y pone en riesgo su trabajo

Durante años, manejar un camión en Estados Unidos ha sido una de las principales oportunidades laborales para miles de inmigrantes hispanos. Este trabajo, aunque exigente, ha permitido a muchas familias alcanzar estabilidad económica, pagar vivienda y enviar dinero a sus países de origen.

Sin embargo, desde marzo de 2026, una nueva regulación federal amenaza con cambiar ese panorama. La medida podría dejar sin licencia comercial a cerca de 200.000 conductores inmigrantes, afectando directamente su capacidad para trabajar legalmente en el país.

Camioneros inmigrantes podrían quedarse sin licencia

La norma no apunta únicamente a personas sin documentos. Entre los más perjudicados se encuentran inmigrantes con estatus legal o protección temporal, como solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA.

Nueva norma en EE. UU. podría dejar sin licencia a camioneros inmigrantes.

Muchos de ellos llevan años trabajando en la industria del transporte, tienen hijos ciudadanos estadounidenses y cumplen con obligaciones financieras como renta, seguros o hipotecas. Son una parte clave del sistema logístico en estados como California, Florida, Illinois y Nevada.

Cuáles son los cambios con la nueva norma

El cambio principal radica en los requisitos para obtener o renovar la licencia comercial. Antes, bastaba con contar con autorización de trabajo. Ahora, se exige un estatus migratorio más restringido.

Esto significa que, aunque las licencias actuales seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento, muchos conductores no podrán renovarlas. El impacto será gradual, pero inevitable, afectando a miles de trabajadores en los próximos años.

Argumentos del gobierno y críticas

El gobierno ha justificado la medida como un intento de mejorar la seguridad vial, señalando preocupaciones sobre accidentes, historial de conducción en el extranjero y dominio del inglés.

Sin embargo, organizaciones civiles y expertos sostienen que no hay evidencia clara de que los inmigrantes conduzcan peor que otros conductores. También advierten que la medida podría ser discriminatoria y afectar desproporcionadamente a comunidades latinas.

Impacto en la vida y la economía

La posible pérdida de la licencia representa mucho más que un cambio laboral. Para muchos camioneros inmigrantes significa perder su principal fuente de ingresos.

Esto podría traducirse en atrasos en pagos, pérdida de estabilidad económica e incluso cambios drásticos de vida, como mudarse o abandonar el país. Además, la reducción de conductores podría afectar la cadena de suministro, generando retrasos y aumento de precios en productos básicos.