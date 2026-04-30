Franco Velazco confirmó si Ricardo Gareca será el nuevo DT de Universitario: "Se hizo la evaluación"

0
EN DIRECTO
El administrador de Universitario, Franco Velazco, confirmó públicamente si Ricardo Gareca será el flamante técnico del club crema.

Diego Medina
Franco Velazco se refirió a fichaje de Ricardo Gareca en Universitario. | Foto: Universitario TV
COMPARTIR

Franco Velazco decidió romper su silencio públicamente ante la consulta sobre tener a Ricardo Gareca como nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El administrador del club crema no calló ante la consulta de periodista y reveló que el 'Tigre' estuvo en el radar de las evaluaciones de la dirección merengue.

"Se hizo la evaluación claramente y se encontraba el profesor Ricardo Gareca. Dentro de la evaluación quedó contemplado no continuar ni realizar ningún tipo de acercamiento con él, porque no se encontraba dentro de lo que nosotros estábamos buscando. Eso para descartarlo digamos de plano y que no se hagan más novelas y que se estén manoseando nombres de profesionales, grandes e importantes, pero de parte nuestra no ha habido ningún intención a priori"

Noticia en desarrollo…

No olvides revisar tu agenda deportiva

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano