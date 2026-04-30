Universitario tomó importante medida con el futuro de Jorge Araujo como DT: "Es de la casa"

Universitario de Deportes se encuentra bajo el mando interino de Jorge Araujo, con quien ha mostrado una mejora en su rendimiento y ha conseguido victorias importantes. Por ello, se incrementaron los rumores sobre una posible continuidad del 'Coco' hasta el final de la temporada. Ante ello, se confirmó que la directiva ya definió el futuro del entrenador.

Universitario tomó importante medida con el futuro de Jorge Araujo

Durante una conferencia de prensa, el administrador de la ‘U’, Franco Velazco, fue consultado sobre quién será el próximo entrenador del plantel, con miras a conseguir el título de la Liga 1 2026. Ante ello, el directivo fue contundente al confirmar que no será Jorge Araujo.

Según indicó Velazco, la noticia ya le fue comunicada al popular 'Coco' y la idea es que se mantenga en el cargo hasta que la directiva culmine la búsqueda de un nuevo entrenador que tomará las riendas de Universitario para lo que resta de la temporada. En esa línea, agradeció al técnico por la predisposición que ha mostrado.

Jorge Araujo no se mantendrá como DT de Universitario hasta el final de 2026.

"Hemos conversado con Jorge Araujo y le hemos hecho saber que esta administración está buscando comando técnico. Araujo es de la casa, forma parte de la institución y hemos recibido de parte de él la mejor predisposición para acompañarnos en los próximos partidos hasta que podamos culminar el proceso de búsqueda y designar al nuevo comando técnico que acompañará en lo que resta del 2026", señaló.

De esta forma, Franco Velazco aseguró que Jorge Araujo continuará como entrenador para el próximo partido ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Apertura.

Franco Velazco confirmó que Universitario tendrá nuevo DT para el Torneo Clausura

Por otro lado, el administrador crema señaló que el objetivo del club es que el nuevo comando técnico esté disponible antes del inicio del Torneo Clausura. “Queremos empezar el clausura con un equipo reconstituido, con un DT que nos permita apuntar el tetracampeonato que es una obsesión de todos los hinchas de la U", remarcó.