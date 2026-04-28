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Universitario anunció la salida de Álvaro Barco

Franco Velazco tomará decisiva medida en Universitario tras salida de Álvaro Barco

Universitario de Deportes, bajo el liderazgo de Franco Velazco, tomará fuerte medida luego de anunciar la salida de Álvaro Barco en medio de la crisis deportiva.

Luis Blancas
Franco Velazco tomará fuerte medida en Universitario tras salida de Álvaro Barco
Franco Velazco tomará fuerte medida en Universitario tras salida de Álvaro Barco | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes atraviesa una seria crisis deportiva tras quedarse sin opciones de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 y no obtener triunfos en la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, la institución, encabezada por Franco Velazco, optó por cesar a Álvaro Barco y, además, anunció que en los próximos días adoptará una medida determinante.

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Franco Velazco tomará fuerte medida en Universitario tras salida de Álvaro Barco

Universitario comunicó la salida de Barco de su cargo como director deportivo y, en el mismo pronunciamiento oficial, informó que Velazco ofrecerá una conferencia de prensa.

El comunicado emitido por la entidad crema precisa que el jueves 30 de abril del 2026 el administrador temporal ofrecerá declaraciones para explicar las decisiones adoptadas en el ámbito deportivo.

Así, Franco Velazco ya adoptó diversas decisiones a raíz de la crisis deportiva que atraviesa Universitario de Deportes en la Liga 1 y en la Copa Libertadores 2026, después de coronarse tricampeón durante tres temporadas consecutivas.

Las decisiones tomadas por Franco Velazco tras la crisis deportiva de Universitario de Deportes

Las determinaciones más notorias impulsadas por el máximo directivo del club crema fueron la desvinculación de Javier Rabanal como entrenador, la de Álvaro Barco en su cargo de director deportivo y la designación de Jorge Araujo como técnico interino.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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