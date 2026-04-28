- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Junior
- PSG vs Bayern Munich
- Cruzeiro vs Boca Juniors
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Cristal en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Universitario y las 2 figuras que perdió para el partido ante Nacional por Copa Libertadores
Universitario de Deportes sufrió la baja de 2 importantes futbolistas para el partido ante Nacional de Uruguay por la jornada 3 de la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes intentará conseguir la victoria frente a Nacional de Uruguay por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Monumental de Ate. No obstante, de cara al compromiso, el conjunto crema afronta la ausencia de dos piezas importantes para este atractivo encuentro: estamos hablando de Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto.
Universitario perdió 2 figuras para el partido ante Nacional por Copa Libertadores
Universitario quedó concentrado para el encuentro frente a Nacional en el Monumental; no obstante, llamó la atención que Calcaterra y Di Benedetto no estuvieran presentes, ya que quedaron descartados para este compromiso.
Del mismo modo, el periodista Gustavo Peralta detalló las causas de las ausencias de estos dos futbolistas. El volante argentino, nacionalizado peruano, no estará disponible por una lesión.
Mientras tanto, el defensor, también argentino nacionalizado peruano, se encuentra en proceso de recuperación de una lesión fuerte; no obstante, el técnico Jorge Araujo prefiere no exponerlo a un posible agravamiento de su dolencia.
De este modo, Universitario de Deportes no podrá disponer de Horacio Calcaterra ni de Matías Di Benedetto ante Nacional de Uruguay debido a sus respectivas lesiones. En cambio, quienes volverán a integrar la lista oficial serán Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray.
Posible once titular de Universitario ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores
Universitario, dirigido por Jorge Araujo, podría formar con el siguiente once titular ante Nacional por Copa Libertadores 2026: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí, Edison Flores y Álex Valera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
