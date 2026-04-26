Sebastián Avellino, ex Universitario, remece el mercado y firmó por mítico club: "Bienvenido"

Sebastián Avellino fue oficializado como nuevo preparador físico en histórico club tras su gran paso por Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Sebastián Avellino, ex Universitario firmó por mítico club
Sebastián Avellino, ex Universitario firmó por mítico club
Sebastián Avellino tomó un gran paso dentro de su carrera como preparador físico y ahora fue presentado de forma oficial en Liverpool de Uruguay junto a Jorge Fossati, quien será el técnico principal. El uruguayo de 46 años deja atrás su paso en Universitario de Deportes para firmar por el club uruguayo.

Avellino fue oficializado como preparador físico junto a Fossati, quien asumirá como flamante director técnico de Liverpool de Uruguay.

Asimismo, los uruguayos serán acompañados por Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins, quienes serán ayudantes, y Santiago Escutary, quien también será preparador del lado físico.

“¡Bienvenido Jorge! Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club. Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos”, afirmó.

De esta forma, Sebastián Avellino firmó por Liverpool de la Liga Uruguay. Anteriormente, el uruguayo de 46 años estuvo en Universitario, Peñarol, Rocha FC, Central Español, Danubio, Al Shabab, Al Ain, Cerro Porteño, la selección de Uruguay, la selección peruana, entre otros.

¿Cómo le fue a Sebastián Avellino en Universitario?

Sebastián Avellino llegó a Universitario de Deportes en 2023 junto a Jorge Fossati y se consagró campeón nacional en su primera temporada. Asimismo, en 2025, cuando el técnico uruguayo volvió al cuadro merengue, el preparador físico también estuvo, pero sin contrato, sino en condición de colaborador y en honor también es considerado tricampeón.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

