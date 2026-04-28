Universitario vs Nacional: Posibles alineaciones del partido de Copa Libertadores

Universitario de Deportes disputará su segundo partido en el Estadio Monumental de Ate ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 y buscará hacer respetar su localía, algo que no logró ante Coquimbo Unido de Chile. Con este objetivo, el técnico Jorge Araujo prepara una alineación que permita a su equipo conseguir los primeros tres puntos en el máximo torneo sudamericano.

PUEDES VER: Franco Velazco tomará decisiva medida en Universitario tras salida de Álvaro Barco

Posible alineación de Universitario vs. Nacional de Uruguay

Posible alineación de Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí, Edison Flores y Álex Valera.

Jorge Araujo busca darle un respiro al once habitual de Universitario y tiene como principal opción alinear a Romero por Miguel Vargas y a Murrugarra por Jesús Castillo.

Asimismo, el club crema no contará con Horacio Calcaterra ni Matías Di Benedetto por lesión para el duelo clave ante Nacional de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Sin embargo, Araujo sumará a su lista de convocados a Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama para así buscar la primera victoria de Universitario de Deportes en la máxima competición de Sudamérica.

Posible alineación de Nacional de Uruguay vs. Universitario

Posible alineación de Nacional: Luis Mejía, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Paolo Calione, Baltasar Barcia, Nicolas Rodríguez, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolas Lodeiro, Exequiel Mereles y Maxi Gómez.

Jorge Bava, actual entrenador de Nacional de Uruguay, no contará con Nicolás López ni Gonzalo Carneiro por dolencias y buscará cuidarlos para los próximos partidos de la Liga Uruguaya y la Copa Libertadores.