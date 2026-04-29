Universitario cerca de perder fichaje de seleccionado peruano para el Clausura: "Clubes de Brasil"

Universitario de Deportes está prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura, por lo que la directiva ya empezó a tomar medidas y centra su atención al Clausura, donde están obligados a quedarse con el título. Sin embargo, recientemente se reveló que uno de los flamantes fichajes de emergencia que sonaban para llegar al plantel se puede caer tras interés de clubes del fútbol brasileño.

Universitario cerca de perder fichaje de seleccionado peruano para el Torneo Clausura

Uno de los jugadores que ha sido vinculado con Universitario en las últimas semanas ha sido Adrián Quiroz, volante de Los Chankas que destaca en gran manera en la Liga 1. El jugador es uno de los mejores del fútbol peruano actualmente y se rumorea su posible llegada al cuadro crema para mitad de año.

Sin embargo, el periodista José Varela reveló, en el programa 'Modo Fútbol', que el volante nacional aún no ha recibido contacto de gente de Universitario. No obstante, señaló que en su entorno trabajan con diversos equipos del fútbol brasileño para poder llegar a un acuerdo de transferencia, aunque están en etapas preliminares.

Adrián Quiroz suena para llegar al fútbol brasileño y no llegaría a Universitario

"Adrián Quiroz, ha raíz de lo que se ha especulado por su llegada a la 'U', pregunté y me dijeron que a día de hoy no ha habido ningún llamado. Sé está trabajando con clubes de Brasil, pero es a nivel preliminar, son consultas, no hay nada avanzado", señaló el citado comunicador.

De esta forma, se van disipando las opciones que tenía la directiva de Universitario para repatriar al jugador, quien inició su carrera en las divisiones menores del club crema, pero la falta de oportunidades lo llevó a dejar el equipo en 2021.

Adrián Quiroz quiere jugar en Universitario

Los rumores sobre una posible llegada de Adrián Quiroz a la escuadra de Ate aumentaron luego de que Gustavo Peralta revelara que el volante desea volver al cuadro crema. “Puede ser (ser el gran fichaje de los cremas para el Clausura). Se muere por ir a Universitario. Saludos para Adrián, que le da like a toda la publicación de la ‘U’ que pongo”, señaló en su momento el periodista deportivo.

Adrián Quiroz y su paso por la selección peruana

El gran nivel que ha mostrado Adrián Quiroz lo ha llevado a ser considerado como una de las sorpresas del fútbol peruano, por lo que recibió el llamado de Mano Menezes para la selección peruana. El volante hizo su debut con la ‘Bicolor’ en la última fecha FIFA, demostrando que tiene cualidades para destacar.