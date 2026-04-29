- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Atlético Madrid vs Arsenal
- Cienciano vs Atlético Mineiro
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Universitario cerca de perder fichaje de seleccionado peruano para el Clausura: "Clubes de Brasil"
Universitario evalúa refuerzos con miras a conquistar el Torneo Clausura 2026, aunque se conoció que está a punto de perder la posibilidad de fichar a un volante destacado.
Universitario de Deportes está prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura, por lo que la directiva ya empezó a tomar medidas y centra su atención al Clausura, donde están obligados a quedarse con el título. Sin embargo, recientemente se reveló que uno de los flamantes fichajes de emergencia que sonaban para llegar al plantel se puede caer tras interés de clubes del fútbol brasileño.
Universitario cerca de perder fichaje de seleccionado peruano para el Torneo Clausura
Uno de los jugadores que ha sido vinculado con Universitario en las últimas semanas ha sido Adrián Quiroz, volante de Los Chankas que destaca en gran manera en la Liga 1. El jugador es uno de los mejores del fútbol peruano actualmente y se rumorea su posible llegada al cuadro crema para mitad de año.
Sin embargo, el periodista José Varela reveló, en el programa 'Modo Fútbol', que el volante nacional aún no ha recibido contacto de gente de Universitario. No obstante, señaló que en su entorno trabajan con diversos equipos del fútbol brasileño para poder llegar a un acuerdo de transferencia, aunque están en etapas preliminares.
Adrián Quiroz suena para llegar al fútbol brasileño y no llegaría a Universitario
"Adrián Quiroz, ha raíz de lo que se ha especulado por su llegada a la 'U', pregunté y me dijeron que a día de hoy no ha habido ningún llamado. Sé está trabajando con clubes de Brasil, pero es a nivel preliminar, son consultas, no hay nada avanzado", señaló el citado comunicador.
De esta forma, se van disipando las opciones que tenía la directiva de Universitario para repatriar al jugador, quien inició su carrera en las divisiones menores del club crema, pero la falta de oportunidades lo llevó a dejar el equipo en 2021.
Adrián Quiroz quiere jugar en Universitario
Los rumores sobre una posible llegada de Adrián Quiroz a la escuadra de Ate aumentaron luego de que Gustavo Peralta revelara que el volante desea volver al cuadro crema. “Puede ser (ser el gran fichaje de los cremas para el Clausura). Se muere por ir a Universitario. Saludos para Adrián, que le da like a toda la publicación de la ‘U’ que pongo”, señaló en su momento el periodista deportivo.
Adrián Quiroz y su paso por la selección peruana
El gran nivel que ha mostrado Adrián Quiroz lo ha llevado a ser considerado como una de las sorpresas del fútbol peruano, por lo que recibió el llamado de Mano Menezes para la selección peruana. El volante hizo su debut con la ‘Bicolor’ en la última fecha FIFA, demostrando que tiene cualidades para destacar.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90