Yoshimar Yotún reveló que Jean Ferrari trato de llevarlo a Universitario: “Mi primera opción”

Yoshimar Yotún dio a conocer detalles sobre aquel acercamiento de Universitario en el año 2024. ¿Por qué el volante no llegó a Ate?

Antonio Vidal
Yotún contó como Universitario lo quiso fichar.
Se estrenó una nueva edición del programa Enfocados, donde se tuvo como invitado a Yoshimar Yotún, actual capitán de Sporting Cristal, y se habló sobre diversos temas. Sin embargo, durante el desarrollo del programa, ‘Yoshi’ dio a conocer que tuvo la oportunidad de ir a Universitario de Deportes en el 2024, sorprendiendo con estas declaraciones a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

De acuerdo a las declaraciones del volante, en aquel año, cuando aún Jean Ferrari era administrador del cuadro crema, Yotún señaló que aún tenía vínculo vigente con Sporting Cristal. Esto fue determinante para que las negociaciones no avancen.

Yoshimar Yotún reveló que Jean Ferrari trató de llevarlo a Universitario

En 2024 me quiso llevar a Universitario de Deportes, pero justo ahí me quedaba un año de contrato con Sporting Cristal, no estaba libre. Mi primera opción siempre fue Cristal”, empezó explicando Yotún.

No obstante, dejó en claro que su prioridad siempre fue el cuadro celeste, pues, a pesar de las grandes cifras económicas que le pudieran ofrecer, resaltó que eso no le interesa.

“No sé, lo que pasa es que nunca vi números, entonces, en realidad siempre mi prioridad fue Sporting Cristal”, sentenció.

Yoshimar Yotún sobre Alianza y Universitario

En otro momento, el jugador dio a conocer que también hubo acercamientos de Alianza. Sin embargo, volvió a dejar en claro que su corazón es celeste.

“La ‘U’ y Alianza son grandes equipos, pero no es que me hubiese gustado. No es que yo le diga a mi representante que quiera jugar ahí. Ya no, ya no pues. Ni por candela, ya no. Yo soy celeste cerrado”.

Antonio Vidal
Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

