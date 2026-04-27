Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Duelo clave de Copa Libertadores entre Sporting Cristal vs. Junior por la tercera fecha del grupo F. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Alejandro Villanueva este martes 28 de abril a partir de las 21.00 horas de Perú y Colombia (2.00 GMT) con transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por internet en Libero.pe.

Sporting Cristal atraviesa un vaivén de resultados al mando de Zé Ricardo. El cuadro celeste es segundo en la clasificación del grupo F de la Copa Libertadores, pero en la Liga 1 está a 4 puntos de la zona de descenso. Es un momento crítico para los rimenses, que ahora pisarán Matute con la esperanza de sostener su buen rendimiento internacional ante un necesitado Junior.

Pese a la derrota que sufrieron los celestes ante Palmeiras en Brasil, las sensaciones del equipo fueron positivas en el ámbito internacional. Sin embargo, el presente de los del Rímac es complicado por todo lo que atraviesan en el Apertura. Ahora, con todo el plantel recuperado y descansado, buscarán imponerse nuevamente como locales ante un cuadro colombiano que aún no conoce victorias en la Copa.

Por el lado de Junior, se ubica en la tercera casilla de la Liga BetPlay de Colombia y está a 8 puntos del líder, Atlético Nacional. Viene de empatar 1-1 ante Cúcuta y espera llevarse puntos de Lima ante el mal momento que atraviesan los celestes.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, la escuadra Tiburón no ha podido sumar de a tres en las dos primeras jornadas. Los colombianos igualaron 1-1 ante Palmeiras en Colombia, pero luego, en su visita a Paraguay, cayeron por la mínima diferencia ante Cerro Porteño. Actualmente, se ubican en el último lugar del grupo F y, de ganar en Lima, escalarán de manera considerable en la clasificación.

Sporting Cristal anuncia partido ante Junior por Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Junior?

El partido entre Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores 2026 se juega este martes 28 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que promete ser un encuentro de alta intensidad.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Este choque de la Libertadores entre el cuadro celeste y el Tiburón inicia a partir de las 21.00 horas de Perú y Colombia (2.00 GMT). Además, estos son los horarios en otros países:

México: 20.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21.00 horas

Venezuela, Bolivia: 22.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 23.00 horas

España: 4.00 horas (miércoles 29 de abril)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Junior por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de Disney Plus para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Junior

Argentina: FOX Sports 3

Chile: ESPN Premium

Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Centroamérica: Disney Plus

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Junior

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.

Junior: Mauro Silveira, Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhomier Guerero, Yeison Suárez, Juan Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

Sporting Cristal vs Junior: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Junior por la Copa Libertadores 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE JUNIOR Betsson 2.38 3.20 2.98 Betano 2.42 3.20 3.05 Bet365 2.35 3.25 3.10 1XBet 2.42 3.32 3.06 Doradobet 2.42 3.33 3.00

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Así va la tabla de posiciones de Sporting Cristal en el grupo F de la Copa Libertadores 2026:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Palmeiras 2 1 4 2. Sporting Cristal 2 0 3 3. Cerro Porteño 2 0 3 4. Junior 2 -1 1

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Árbitro de Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Árbitro principal: Maximiliano Ramírez (ARG)

Asistente 1: Gabriel Chade (ARG)

Asistente 2: Cristian Navarro (ARG)

Cuarto árbitro: Carlos Gariano (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Entradas Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 vía Joinnus