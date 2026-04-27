¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Se viene el partido Sporting Cristal vs Junior, correspondiente al Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este vibrante duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido también como Matute, y promete mucha emoción de principio a fin por tratarse de dos equipos con aspiraciones de llegar lejos. Conoce horarios y canales para ver el cotejo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Junior?

El partido entre Sporting Cristal vs Junior se jugará este martes 28 de abril.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Repasa horarios para ver el encuentro de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 21:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00 horas

México y Centroamérica: 20:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas (Miami y Nueva York) y 19:00 horas (Los Ángeles)

España: 04:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?

El partido Sporting Cristal vs Junior, por Copa Libertadores, será transmitido por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney+.

Sporting Cristal vs Junior: previa del partido

Sporting Cristal recibe este martes 28 de abril a Junior en el estadio Alejandro Villanueva por el Grupo F de la Libertadores. El conjunto rimense, ahora bajo el mando de Zé Ricardo, va por los tres puntos para seguir con la ilusión de llegar a octavos. Jugar en Lima es la oportunidad de oro para sacudirse el mal inicio y meterse de nuevo en la pelea por la clasificación.

El cuadro barranquillero llega con la moral en alto y un historial impecable frente a los celestes. El equipo colombiano buscará imponer su jerarquía ofensiva y aprovechar la velocidad de sus extremos para silenciar Matute. Con una victoria, el Tiburón daría un paso de gigante hacia los octavos de final, dejando a los peruanos en una situación crítica.

Sporting Cristal apunta a vencer a Junior.

El partido, clave para las aspiraciones de ambos en la Conmebol Libertadores, podrá verse a través de ESPN y Disney+. Se espera un duelo de alta intensidad desde el pitazo inicial, en el que la efectividad en las áreas definirá el destino de dos equipos que no tienen margen de error tras sus últimos resultados en el torneo continental.