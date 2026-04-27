0
LO ÚLTIMO
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 28 de abril, con el PSG vs Bayern Múnich y Sporting Cristal vs. Junior.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY martes 27 de abril.
Programación de partidos que se realizarán HOY martes 27 de abril.
COMPARTIR

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán hoy martes 28 de abril. PSG juega contra el Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League. Se realizará una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sporting Cristal recibirá en Matute a Junior y Boca Juniors visitará a Cruzeiro. En la Sudamericana, Santos de Neymar enfrentará a San Lorenzo. Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Partidos de hoy por la Champions League

HoraPartidoCanal
14:00PSG vs Bayern MúnichESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Lanús vs. LDUESPN 2 y Disney Plus
17:00Libertad vs. IDVESPN y Disney Plus
19:00Universidad Central vs. Rosario CentralESPN 2 y Disney Plus
19:30Cruzeiro vs. Boca JuniorsESPN 7 y Disney Plus
21:00Sporting Cristal vs. JuniorESPN y Disney Plus
21:00Tolima vs. CoquimboESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Botafogo vs. IndependienteESPN 5 y Disney Plus
17:00San Lorenzo vs. SantosDGO
19:00Barracas Central vs. AudaxESPN 5 y Disney Plus
19:30Millonarios vs. Sao PauloDSports 1611 y DGO
19:30Recoleta vs. Deportivo CuencaDGO y ViX
21:00O’Higgins vs. Boston RiverESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
11:00Al Shabab vs Al Fateh1XBet
11:45Neom SC vs. Al Hazem
13:00Al Khaleej vs. Al Najma
13:00Al Hilal vs. Damac

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HorariosPartidosCanales
19:30Nashville SC vs. TigresDisney Plus

Partidos de hoy por Eredivisie - Playoffs descenso

HoraPartidoCanal
11:45Rosa vs. WaalwijkBetano

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano