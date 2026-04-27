Partidos de hoy EN VIVO, martes 28 de abril: Programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 28 de abril, con el PSG vs Bayern Múnich y Sporting Cristal vs. Junior.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán hoy martes 28 de abril. PSG juega contra el Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League. Se realizará una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sporting Cristal recibirá en Matute a Junior y Boca Juniors visitará a Cruzeiro. En la Sudamericana, Santos de Neymar enfrentará a San Lorenzo. Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy por la Champions League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|PSG vs Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Lanús vs. LDU
|ESPN 2 y Disney Plus
|17:00
|Libertad vs. IDV
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Universidad Central vs. Rosario Central
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Cruzeiro vs. Boca Juniors
|ESPN 7 y Disney Plus
|21:00
|Sporting Cristal vs. Junior
|ESPN y Disney Plus
|21:00
|Tolima vs. Coquimbo
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Botafogo vs. Independiente
|ESPN 5 y Disney Plus
|17:00
|San Lorenzo vs. Santos
|DGO
|19:00
|Barracas Central vs. Audax
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:30
|Millonarios vs. Sao Paulo
|DSports 1611 y DGO
|19:30
|Recoleta vs. Deportivo Cuenca
|DGO y ViX
|21:00
|O’Higgins vs. Boston River
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Shabab vs Al Fateh
|1XBet
|11:45
|Neom SC vs. Al Hazem
|—
|13:00
|Al Khaleej vs. Al Najma
|—
|13:00
|Al Hilal vs. Damac
|—
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Nashville SC vs. Tigres
|Disney Plus
Partidos de hoy por Eredivisie - Playoffs descenso
|Hora
|Partido
|Canal
|11:45
|Rosa vs. Waalwijk
|Betano
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
