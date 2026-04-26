Canal confirmado para ver Universitario vs Nacional por partido de Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes concentra su atención en su próximo encuentro donde se enfrentará a Nacional de Uruguay por la jornada 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este duelo se disputará este miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental y será vital en las aspiraciones de los cremas para clasificar a la siguiente fase. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado que transmitirá este cotejo.

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Canal confirmado para ver Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

El partido de Universitario vs Nacional por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores contará con la transmisión en exclusiva por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN para Perú, Uruguay y gran parte de los países de Sudamérica.

De esta forma, este compromiso también estará disponible de forma ONLINE mediante la app de Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium para ver este partido copero.

¿Qué canal transmite partido de Universitario vs Nacional?

Si quieres ver el partido de Universitario vs Nacional tendrá que estar atento a los siguientes canales de transmisión dependiendo el país en donde te encuentres:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Argentina: Fox Sports 2 y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: Disney Plus.

Panamá: Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Universitario al partido ante Nacional?

Universitario no ha logrado tener un gran desempeño en la temporada y los malos resultaron terminaron por generar la destitución de Javier Rabanal como técnico. Tras ello, el interinato está a cargo de Jorge Araujo. Sin embargo, el plantel crema vio una mejora en el partido ante Deportivo Garcilaso y espera volver a imponerse en casa.

Universitario busca sumar su primera victoria en la Copa Libertadores 2026.

Este partido será vital para los merengues considerando que se enfrentan a un rival directo en la pelea por acceder a los octavos final de la Copa Libertadores. La ‘U’ aún no logra anotar en la competición, por lo que necesita los tres puntos para no quedar expuesto a una eliminación.

Universitario vs Nacional: historial de enfrentamientos

Universitario y Nacional se han enfrentado en siete oportunidades a lo largo de su historia, con un saldo a favor de los uruguayos.