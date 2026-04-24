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Javier Rabanal va por su revancha en Libertadores: suena en histórico club tras dejar la 'U'

Tras su salida de Universitario, Javier Rabanal habría sido acercado a un importante club que actualmente disputa la Copa Libertadores, esto tras la salida de su entrenador.

Antonio Vidal
Javier Rabanal podría llegar a club que juega Copa Libertadores. Foto: composición Líbero/Universitario
Javier Rabanal podría llegar a club que juega Copa Libertadores. Foto: composición Líbero/Universitario
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Javier Rabanal no fue lo que se esperaba en Universitario de Deportes. Tras llegar a Ate en reemplazo de Jorge Fossati, ilusionó a gran parte de la hinchada crema con sus palabras; sin embargo, la realidad fue otra, ya que el rendimiento del equipo fue decayendo. En ese sentido, tras las derrotas en la Copa Libertadores y la Liga 1, desde la interna de la ‘U’ se decidió destituirlo.

En ese contexto, surge la incógnita sobre el futuro del técnico español. En las últimas horas se conoció que Rabanal interesa a Bolívar, ya que, según el portal ‘Bolívar Noticias’, figura en el radar de la institución, actualmente una de las más importantes del fútbol boliviano.

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Javier Rabanal suena para histórico club tras dejar la 'U'

El portal ‘Bolívar Noticias’ publicó información sobre este tema y mencionó a seis entrenadores que estarían en la órbita del cuadro celeste. Entre ellos no solo destaca la presencia del técnico español, sino también la de varios nombres conocidos en el medio local, como Roberto Mosquera, Carlos Bustos y Cristian Díaz, este último estuvo muy cerca de llegar a Alianza Lima.

Javier Rabanal fue propuesto a Bolívar

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¿Cómo le fue a Javier Rabanal en Universitario?

El entrenador de 47 años dirigió un total de 10 partidos, en los que consiguió cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Estos registros corresponden tanto a la Copa Libertadores como a la Liga 1.

Trayectoria de Javier Rabanal

  • Universitario de Deportes — Entrenador
  • Independiente del Valle — Entrenador
  • Independiente Juniors — Entrenador
  • PSV Eindhoven — Entrenador asistente
  • Willem II Tilburg — Jefe de metodología
  • Willem II U19 — Entrenador
  • Willem II U21 — Entrenador

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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