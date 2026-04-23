Universitario emociona a hinchas con mensaje sobre delantero de casi un millón: "De regreso"

Universitario de Deportes está enfocado en poder seguir obteniendo triunfos para mantenerse en la pelea por el título del Torneo Apertura 2026. Con la llegada de Jorge Araujo, el cuadro crema goleó por 4-1 a Deportivo Garcilaso, logrando mejorar su imagen en el campo. En medio de ello, el club sorprendió a los hinchas anunciando el regreso de un flamante delantero.

Universitario emociona a hinchas con mensaje sobre delantero de casi un millón

La salida de Javier Rabanal generó gran incertidumbre en el cuadro merengue. Sin embargo, durante la victoria ante Deportivo Garcilaso, el equipo logró mostrar su mejor versión, volviendo a golear como estaba acostumbrado. Bajo el mando del DT Jorge Araujo, varios jugadores volvieron a su mejor nivel y uno de ellos fue José 'Tunche' Rivera.

Precisamente, el delantero crema fue el autor del último gol del equipo, poniendo fin a una racha negativa, ya que no había conseguido marcar en lo que va de la temporada. Por ello, Universitario no dejó pasar la oportunidad para elogiar a su futbolista y con un video de su gol, anunciaron a los hinchas que volvió a su mejor nivel.

“El ‘Tunche’ está de regreso”, fue el mensaje que compartió el club junto a un video en sus redes sociales, desatando la algarabía en los hinchas luego de que uno de sus jugadores más importantes del plantel y pieza clave en el tricampeonato se reencuentre con el gol.

El atacante nacional de 28 años no venía teniendo grandes minutos en la temporada, y jugó 212 minutos en los nueve partidos que ha disputado en la temporada. Ahora, tras cortar su sequía, el ‘Tunche’ se perfila a volver a ser trascendental y uno de los goleadores del plantel de la ‘U’.

Valor de mercado de José Rivera

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, José Rivera es uno de los jugadores mejor cotizados en el mercado dentro del plantel de Universitario. El delantero se convirtió en una pieza clave del equipo en los últimos años y está valorizado en 800 mil euros, la cifra más alta de su carrera. Pese a que no ha tenido su mejor arranque del año, el ‘Tunche’ puede seguir incrementado este registro.