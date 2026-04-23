¿Qué resultados necesita Universitario para salir campeón del Torneo Apertura 2026?

Los Chankas derrotó a Cienciano en su partido por la fecha 10 del Torneo Apertura. Gracias a ese triunfo, el conjunto de Andahuaylas es líder solitario de la Liga 1 2026, sacando una diferencia de tres puntos a Alianza Lima y de ocho unidades a Universitario, el tricampeón del fútbol peruano.

¿Qué resultados necesita Universitario para ganar el Apertura?

Universitario tiene 21 puntos, está a ocho unidades de Los Chankas y a 5 de Alianza Lima. Los cremas tienen que disputar seis partidos y necesitan sumar como mínimo 16 puntos. Una derrota lo dejaría fuera de la disputa por el campeonato.

Si la ‘U’ logra los 16 puntos, estaría cerrando el campeonato con 37 unidades. Pero no es solo eso, debe esperar los tropiezos de Alianza Lima y Los Chankas.

Universitario busca ganar el Apertura.

En el caso de los blanquiazules, la U necesita que su ‘Compadre’ no sume más de 10 puntos en sus próximos compromisos. Es decir, debe perder dos duelos y empatar un juego. Con ello, estaría llegando a los 36 puntos, siendo superado por la U.

Con los Chankas, el panorama es más complicado. Universitario necesita que el conjunto de Andahuaylas no sume más de siete puntos.

Si eso sucede, Universitario estaría superando a los Chankas, porque cerraría el Apertura con 37 puntos, mientras que el conjunto de Andahuaylas con 36 puntos, el mismo puntaje de Alianza Lima.