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Alejandro Restrepo, ex Alianza Lima, reveló si quiere ser DT de Universitario: "Nos..."
Alejandro Restrepo, exentrenador de Alianza Lima, rompió su silencio y reveló si desea ser el nuevo técnico de Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal.
Universitario de Deportes se quedó sin técnico luego de que Javier Rabanal obtuviera resultados negativos en la Liga 1 y en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, desde tienda crema analizan opciones para reemplazar al entrenador saliente y uno de los nombres más sonados es el de Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima. Ante ello, el colombiano rompió su silencio para revelar si desea ser nuevo entrenador del club crema.
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Alejandro Restrepo, ex Alianza Lima, reveló si desea ser nuevo técnico de Universitario
En conversación con el programa 'Despierta Win' que se emite por Win Sports, Restrepo fue informado sobre la posibilidad de llegar a Universitario en reemplazo de Rabanal.
Asimismo, también fue consultado de forma directa si le gustaría ser nuevo técnico del cuadro merengue tras su salida de Independiente de Medellín y de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Libertadores.
Alejandro Restrepo reveló que actualmente no ha recibido una oferta formal de Universitario de Deportes para que sea su flamante entrenador.
Video: Win Sports
“A mi entorno hasta el momento no me han llamado de ningún club; puede haber interés de algún lado, pero por el momento no hay nada formal”, mencionó en primera instancia.
Luego, el mismo Restrepo aseguró que le gusta el fútbol fuera de Colombia, por lo que no le cierra las puertas a ninguna oferta que venga de Universitario, a pesar de haber sido técnico de Alianza Lima.
“A nosotros nos gusta el fútbol del exterior también. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de trabajar en Perú, en equipos grandes y tener la oportunidad de competir de forma internacional”, finalizó.
Alejandro Restrepo fue técnico de Alianza Lima
Alejandro Restrepo llegó a Alianza Lima en noviembre de 2023 con el objetivo de salir campeón en la Liga 1 2024. Sin embargo, tras 26 partidos disputados, salió del club luego de caer derrotado ante Universitario en un clásico peruano. En el cuadro blanquiazul ganó 13, empató 4 y perdió 9 encuentros.
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