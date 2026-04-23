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Filtran la firme postura del plantel de Universitario por tener a Jorge Araujo como DT: “Quieren…”

Universitario volvió al triunfo bajo el mando de Jorge Araujo y, ante los rumores de su continuidad, se reveló el sentir de los jugadores por tenerlo como técnico.

Angel Curo
Filtran la firme postura del plantel de Universitario por tener a Jorge Araujo como DT
Filtran la firme postura del plantel de Universitario por tener a Jorge Araujo como DT | Foto: Universitario de Deportes
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Jorge Araujo logró mejorar la imagen de Universitario de Deportes en la victoria por 4-1 ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Apertura 2026. Este triunfo ha llevado a que los hinchas empiecen a pedir la continuidad del estratega hasta el final de temporada. En medio de ello, se reveló la rotunda postura de los jugadores por ser dirigidos por el ‘Coco’.

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Filtran la firme postura del plantel de Universitario por tener a Jorge Araujo como DT

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, analizaron el escenario actual del cuadro merengue y señalaron que la continuidad de Jorge Araujo al mando del primer equipo está respaldada por el director deportivo Álvaro Barco. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta reveló que los jugadores también ven con buenos ojos su permanencia.

Según indicó el comunicador, el popular ‘Coco’ ha entablado gran relación con varios integrantes, al punto que los trabajadores del club también desean que sea designado como el DT definitivo hasta el final de la temporada.

Video: Hablemos de MAX

"Álvaro Barco dice que no ve interinato, sino que le da toda la confianza al 'Coco' Araujo. Está preparado y tiene el conocimiento de lo que es la 'U'. También tiene un respaldo de los jugadores, ellos están con 'Coco' Araujo y ven bien la posibilidad de que se quede. Los trabajadores del primer equipo también lo ven así. Es querido por todos y todos quieren que tenga esa oportunidad", reveló el periodista.

Franco Velazco tomará la decisión del nuevo DT de Universitario

Sin embargo, Gustavo Peralta también indicó que la decisión final la tendrá el administrador Franco Velazco, quien recibirá las recomendaciones de Álvaro Barco y definirá si contratan a un técnico extranjero o apuesta por la permanencia de Jorge Araujo.

"La decisión va a pasar por la administración que en conjunto con Álvaro Barco decidirán que hacer. Pero, la decisión final la tendrá Franco Velazco", señaló.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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