Universitario y los seis partidos clave que debe ganar para luchar por el título del Apertura

Universitario de Deportes puso fin a su mala racha de resultados en la Liga 1 y bajo el mando interino de Jorge Araujo goleó por 4-1 a Deportivo Garcilaso por la jornada 10. Este resultado los motiva en su objetivo por remontar posiciones y asegurarse el título del Torneo Apertura 2026. Por ello, te contamos qué partidos necesita ganar los cremas para conseguir el objetivo.

Los seis partidos clave que debe ganar Universitario para luchar por el título del Apertura

Universitario logró recuperarse en la tabla de la Liga 1, aunque todavía se mantiene a cinco puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas CYC. A pesar de ello, aún quedan 15 puntos en disputa, por lo que los cremas están obligados a ganar todo lo que resta si quieren seguir con chances de título.

Un factor favorable para los merengues es que, de los 6 partidos pendientes, 4 se jugarán en Lima: tres como local y uno como visitante ante Sport Boys en el Estadio Nacional. Además, enfrentará en su mayoría a rivales ubicados de mitad de tabla hacia abajo. El camino empezará ante Alianza Atlético, que lucha por salir de la zona de descenso.

Universitario buscará remontar posiciones en la tabla bajo el mando de Jorge Araujo.

Luego visitará a Juan Pablo II, equipo de rendimiento irregular. Más adelante, el duelo ante Sport Boys aparece como uno de los más exigentes, aunque la ‘U’ mantiene una racha de 15 años sin perder ante los rosados. Posteriormente, recibirá a Atlético Grau, uno de los conjuntos con peor rendimiento de la temporada.

Otro aspecto a favor es que no tendrá que volver a jugar en plazas de gran altura como Cusco o Cajamarca; su única salida será a Moquegua, una sede más accesible. Finalmente, cerrará el torneo en casa frente a Sport Huancayo.

No obstante, más allá de estos factores, Universitario de Deportes no depende de sí mismo para ser campeón, ya que deberá esperar que Alianza Lima y Los Chankas CYC cedan puntos. Aun así, los cremas aspiran a pelear hasta el final por el título.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2026

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético | 26/04/2026 | Estadio Monumental

Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario | 03/05/2026 | Estadio IPD Mansiche

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario | 11/05/2026 | Estadio Nacional

Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau | Sin programar | Estadio Monumental

Fecha 16: Deportivo Moquegua vs Universitario | Sin programar | Estadio 25 de Noviembre

Fecha 17: Universitario vs Sport Huancayo | Sin programar | Estadio Monumental