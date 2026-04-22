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Javier Rabanal y la drástica decisión que tomó con jugadores de Universitario tras su salida: "No fue a..."
La novela de Javier Rabanal aún no termina en Universitario y ahora último acaban de revelar la decisión que tomó con el plantel cuando fue a Campo Mar.
Javier Rabanal ya no es entrenador de Universitario, pero todavía sigue dando que hablar. Además de las reuniones que sigue manteniendo para llegar a un acuerdo, acaban de revelar que el técnico español llegó a Campo Mar para retirar sus cosas y solamente se despidió de los trabajadores, pero no de los jugadores.
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En el reciente programa de ‘Hablemos de Max’, el periodista Gustavo Peralta reveló esta información y señaló que en la última práctica se vio un “ambiente distendido” y que los futbolistas de Universitario estaban con otro semblante.
“Era un ambiente distendido y lo que contábamos, Javier Rabanal no fue a despedirse del plantel. Rabanal fue a Campo Mar, sacó, sus cosas de Campo Mar y se pensaba que iba a despedirse del plantel en la concentración y no fue”, empezó declarando el periodista deportivo.
Luego, añadió que si bien había un sector que aún creía en el profesor, le pareció bastante raro que él no se haya tomado el tiempo para despedirse de los futbolistas e incluso comparó esto con el último adiós de Jorge Fossati, quien sí tuvo este gesto e incluso participó de una comida con bastante gente del plantel de Universitario.
“¿Algún jugador le ha dedicado un post de despedida? Si hay un sector que creía en el profesor. A modo de recuerdo, cuando se fue Fossati, tampoco hubo tanto post de jugadores, no me acuerdo, pero Fossati se fue a despedirse del plantel. Incluso hubo una comida con jugadores y gente que él quería”, añadió.
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