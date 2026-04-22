¿Indirecta a Rabanal? Calcaterra dio rotundo mensaje tras triunfo de la 'U': "Hacía mucho que.."

Universitario de Deportes volvió a darle una alegría a sus hinchas este miércoles tras propinarle una goleada a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. Al terminar el partido, Horacio Calcaterra fue elegido como el mejor jugador de la cancha y tuvo que dar unas palabras que llamaron la atención de muchos.

En conversación con L1 MAX, el experimentado volante de la ‘U’ aseveró que en estos momentos está sintiendo el respaldo del nuevo comando técnico y le agradeció al flamante entrenador (Jorge Araujo) ser titular, situación que no pasaba con Javier Rabanal, quien todavía sigue en Lima haciendo los trámites de su desvinculación del club.

"Agradezco la confianza de 'Coco' (Araujo). Hacía mucho que no jugaba y sabía que me iba a costar un poco, pero creo que el equipo hizo un buen partido y pudimos sacar la ventaja en el primer tiempo. Ya en el segundo tuvimos varias llegadas y afortunadamente ampliamos el marcador", empezó diciendo el nacionalizado peruano.

Sobre volver a mostrar su juego de los últimos tres años, el '10' del conjunto ‘merengue’ manifestó lo siguiente: "Sabíamos que también teníamos que mejorar en la pelota parada y hacer lo que veníamos haciendo. Era lavarnos la cara de la última derrota y el equipo está enfocado en acortar distancia con los de arriba. Yo me siento respaldado por mis compañeros y el cuerpo técnico", finalizó Horacio Calcaterra.

Con este resultado, Universitario se ha metido nuevamente a la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú; sin embargo, ya no depende de sí mismo. Y es que si bien está a 5 puntos de los líderes, los Chankas tienen un partido menos y, si ganan, se pondrían a 8 unidades a falta de seis fechas para termine la primera parte del campeonato.