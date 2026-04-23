Calcaterra dio fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario: "No..."

La directiva de Universitario de Deportes liderada por el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco decidieron ponerle fin al vínculo contractual entre el técnico Javier Rabanal y el club. Tras ello, Horacio Calcaterra rompió su silencio para dar una rotunda revelación sobre el saliente entrenador español.

Horacio Calcaterra y la fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario

Universitario volvió a la victoria luego de dos partidos ante Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental y al término del encuentro, Calcaterra fue abordado por los periodistas para consultarle sobre el encuentro y la salida de Rabanal.

El volante ofensivo de 37 años fue preguntado directamente si el entrenador español tuvo un último acercamiento con el plantel para despedirse antes de irse del club.

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Horacio Calcaterra reveló que Javier Rabanal no se despidió de los jugadores que forman parte de Universitario de Deportes, sin embargo, lo entiende y le desea buenos aires para sus próximos proyectos. "No vino (a despedirse), pero siempre le deseo lo mejor", afirmó.

Javier Rabanal fue despedido de Universitario por malos resultados

Universitario anunció de forma oficial la salida de Rabanal luego de malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A nivel nacional, el técnico español solo consiguió cinco victorias, tres empates y dos derrotas que significaron que el club merengue le diga adiós a la lucha por el primer campeonato del año. Mientras que en el torneo internacional empató ante Deportes Tolima y perdió en el Estadio Monumental ante Coquimbo Unido de Chile.