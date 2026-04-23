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Caín Fara reveló la manera en que se despidió Rabanal de Universitario: "No tuvimos la..."
¿Se despidió de todos los jugadores? Javier Rabanal fue destituido de Universitario y Caín Fara confesó si realmente el DT español habló con ellos.
Universitario de Deportes logró imponerse en el Estadio Monumental ante Deportivo Garcilaso y se ilusiona con pelear el título del Torneo Apertura 2026. Los cremas tuvieron un gran rendimiento bajo la dirección de Jorge Araujo. Justamente, uno de los jugadores que destacó fue Caín Fara, quien marcó su primer gol con los 'merengues' y en zona mixta no solo habló de su anotación, sino de un hecho inédito de Javier Rabanal.
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En primera instancia, Caín Fara habló sobre lo que fue tener a 'Coco' Araujo como DT del primer equipo tras la salida de Javier Rabanal. No quiso hacer comparaciones respecto a la labor de cada uno, ya que tiene mucho respeto al estratega español por todo lo que le aportó al plantel durante sus meses de estadía.
Sin embargo, no dudó en revelar que Rabanal no se acercó al plantel de jugadores para despedirse de la mejor manera. Eso sí, por parte de Caín Fara si hubo una comunicación por privado para agradecer todos estos meses a su lado, pero en términos generales no llegó a dar unas palabras a sus dirigidos.
"No pasa por un tema de mensaje. Nosotros estamos muy agradecido con Javier y le deseamos lo mejor para lo que viene. Coco se hizo cargo del club y quiere a Universitario. Necesitábamos dar un cambio de imagen. Creo que se notó. Dimos otra imagen en lo actitudinal más que nada. Todavía no nos pudimos despedir, por privado sí hemos hablado, pero no tuvimos la posibilidad de despedirnos todos juntos como grupo", manifestó Caín Fara.
(VIDEO: Jax Latin Media)
Caín Fara anotó su primer gol con Universitario
Cuando el marcador se encontraba 1-0 a favor de los cremas, apareció Caín Fara para sellar el 2-0 parcial de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso. Con este marcador se mantuvieron firmes en el marcador y así sellar una goleada que recobra la confianza de los hinchas de cara a lo que resta del Torneo Apertura 2026.
(VIDEO: L1 MAX)
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