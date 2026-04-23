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Miguel Vargas expresó su sentir al tener a Jorge Araujo como DT en Universitario: "Nos..."

El arquero de Universitario de Deportes, Miguel Vargas, dio un fuerte comentario sobre Jorge Araujo tras asumir como nuevo técnico del club crema tras la salida de Javier Rabanal.

Luis Blancas
Miguel Vargas dio rotundo comentario sobre Jorge Araujo, nuevo DT de Universitario de Deportes
Miguel Vargas dio rotundo comentario sobre Jorge Araujo, nuevo DT de Universitario de Deportes | Composición: Universitario
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Universitario de Deportes venció 4-1 a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 y tras el término del partido en el Estadio Monumental de Ate, el arquero del club merengue, Miguel Vargas, realizó un fuerte comentario sobre el nuevo entrenador de la escuadra crema, Jorge Araujo.

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Miguel Vargas dio rotundo comentario sobre Jorge Araujo, nuevo DT de Universitario de Deportes

En conversación con diversos medios luego del encuentro ante Garcilaso, Vargas fue consultado de forma directa sobre varios temas que abarcan la actualidad de Universitario.

Una de las preguntas que le comentaron al arquero titular del club crema fue sobre el abrazo que se dieron los jugadores con el nuevo técnico ‘Coco’ Araujo.

Video: Jax Latin Media

Para Miguel Vargas, el abrazo es el sentir del equipo sobre el nuevo técnico de Universitario de Deportes, Jorge Araujo, ya que sintieron que los motivó para alcanzar el resultado victorioso.

“Es parte del grupo, siento que nos motivó bastante. Lamentablemente los partidos anteriores no se nos dio y siempre los buscamos. Ahora lo pudimos plasmar”, afirmó.

Cabe mencionar que a los 23’ minutos del primer tiempo, Álex Valera anotó el primer gol del equipo ante Deportivo Garcilaso y de manera instantánea los jugadores fueron a dar un fuerte abrazo a Jorge Araujo, técnico interino y actual de Universitario.

Jorge Araujo es nuevo técnico de Universitario en reemplazo de Javier Rabanal

La directiva liderada por Álvaro Barco y Franco Velazco decidió por terminar el vínculo contractual con Javier Rabanal y oficializó que Jorge Araujo iba a ser el nuevo técnico de Universitario de Deportes de cara al Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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